La reacción de Ester Expósito tras la amarga derrota de Mbappé contra España en la semifinal del Mundial

En el punto de mira y convertida en tendencia en redes sociales por la proliferación de memes y mensajes pidiéndole que cansase a Kyllian Mbappé antes de su decisivo partido de semifinales del Mundial 2026 de España contra Francia, Ester Expósito ha reaparecido muy seria y con muy mala cara tras la amarga derrota de su novio frente a 'La Roja'.

Aunque muchos apostaban porque la actriz estaría en Dallas animando al futbolista francés no ha sido así, ya que tras acudir a los encuentros de la selección gala en la fase de grupos de la Copa del Mundo se encuentra de nuevo en Madrid, quizás para no tener que verse en la encrucijada de arropar a su pareja o a su país en este duelo 'a muerte' del que ha salido vencedora el equipo de Luis de la Fuente, que se medirá al ganador de Argentina-Inglaterra en la gran final que se disputará el próximo domingo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva York.

A primera hora de este miércoles Ester ha salido de su domicilio en la capital intentando pasar desapercibida con una gorra y gafas de sol. Utilizando la técnica de hacer que hablaba por su teléfono móvil, la protagonista de 'Élite' se ha dirigido a un taxi que le esperaba en la puerta con una llamativa seriedad que deja entrever su tristeza por la derrota de Mbappé contra España y, sin mediar palabra, ha cerrado la puerta del vehículo dando un portazo sin revelar cómo se encuentra y si el partido fue agridulce para ella porque, aunque ha ganado nuestro país, eso significa que su novio ha quedado eliminado y ha tenido que renunciar a su sueño de ganar el Mundial.