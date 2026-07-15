Terelu Campos sorprende al ser preguntada por el nombre de su futura nieta: "Prefiero llevarme la sorpresa"
"Te lo prometo que no. Nada. ¿Y sabes qué hago yo? No preguntar, te lo prometo", asegura
EP
Disfrutando del verano en Madrid centrada en su trabajo de colaboradora del nuevo programa de las tardes de Mediaset, 'De lunes a viernes', Terelu Campos ha sido la primera en visitar a Alejandra Rubio y Carlo Costanzia tras su reciente regreso a nuestro país después de varias semanas en Italia con la familia paterna del actor en sus últimas vacaciones antes de convertirse en padres de su segundo hijo, una niña cuyo nombre continúa siendo todo un misterio y que llegará al mundo a principios de septiembre, un año y 10 meses después del nacimiento de su pequeño Carlo Jr.
Después de varias horas en el interior de la casa de su hija poniéndose al día sobre cómo lo han pasado en Génova y Milán, la hermana de Carmen Borrego abandonaba el lugar con una gran sonrisa, sin disimular su felicidad por su reencuentro con su nieto, ya que como ha confesado en más de una ocasión ser abuela es de las mejores cosas que le han pasado en la vida.
Apostando por la comodidad con un pantalón blanco, zapatillas deportivas de plataforma y una camiseta al tono con una calavera bordada en la parte delantera, Terelu ha reconocido que está "muy contenta" por haber visto a Carlo Jr, que como nos ha contado está "muy bien gracias a Dios".
En cuanto a cómo lleva Alejandra el embarazo, su madre ha revelado que está "bien, bien, bien". "Ya le queda poco. Bueno, el verano, un poco más de un mes" ha añadido, apuntando entre risas que aunque "tiene una buena tripa todavía le queda, todavía le queda. Dicen que en el segundo embarazo se ve más la tripa", y más en el caso de su hija que es muy delgada y solo ha engordado de barriga.
Respecto a cómo se llamará su nieta, a la que no oculta que está deseando verle la carita, la colaboradora ha asegurado que los futuros papás no le han dado ninguna pista sobre el nombre que han elegido para la niña y que Aless Gibaja -íntimo amigo de la influencer- ha adelantado que será corto y con un punto internacional. "Te lo prometo que no. Nada. ¿Y sabes qué hago yo? No preguntar, te lo prometo. Prefiero llevarme la sorpresa" ha expresado, insistiendo en que "no sé nada y ni siquiera sé si ellos lo saben. Prefiero llevarme la sorpresa, te lo digo de verdad".
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