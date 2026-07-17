Fabiola Martínez actualiza el estado de salud de Bertín Osborne: "Su salud está tocada"

No están siendo momentos fáciles para Bertín Osborne. Después de cancelar sus compromisos profesionales el pasado mayo a causa de una fuerte neumonía que le tuvo varios días en cama con fiebres altísimas, y tan solo dos semanas después de su esperado regreso a los escenarios, el cantante de rancheras se ha visto obligado a suspender el concierto que iba a dar este viernes en las fiestas de la Virgen del Carmen del madrileño barrio de Chamberí porque todavía no está plenamente recuperado y arrastra secuelas pulmonares del Covid que sufrió durante la pandemia.

"No he recaído de la neumonía pero no estoy bien, todavía tengo secuelas y no puedo cantar. Todavía me falta el aire y tengo demasiadas flemas. La saturación de oxígeno no es buena" ha revelado el artista en un audio enviado a su representante Susana Uribarri, reconociendo muy afectado que no se encuentra en condiciones de cantar y que, a la espera de hacerse varias pruebas que le ha mandado el médico, por el momento va a descansar en su finca de Sevilla paralizando por completo su agenda laboral.

En permanente contacto con Bertín por los dos hijos que tienen en común, Kike y Carlos, Fabiola Martínez -de la que se separó en 2021 tras 20 años de amor- ha sido la última en pronunciarse sobre los problemas de salud del presentador y dar la última hora sobre su estado.

"Él ya ha explicado su situación de salud, yo creo que poco más puedo aportar. Si fuera médico, que no lo soy, aunque fue lo que empecé a estudiar en la universidad, pero no, no soy. Él ha ido al médico y le ha explicado cómo se encuentra, su situación, y yo sé lo mismo que vosotros" ha reconocido, explicando cómo esta recaída del cantante ha impedido que por el momento los niños hayan viajado a Sevilla para pasar la parte de las vacaciones que le corresponden a él.

"Su salud está tocada, ya lo sabéis, desde hace tiempo porque él tuvo un COVID recurrente, ¿o cómo se llama? Un COVID permanente, permanente. Un COVID permanente y eso le ha dejado secuelas entonces, claro, cada vez que coge algo que tiene que ver con vías respiratorias pues se complica. Ahora, eso no tiene nada que ver con el tema de los niños, pero sí con el tema del trabajo. Si él no está en Sevilla porque está trabajando, pues yo prefiero que estén conmigo, honestamente, para que no estén allí" ha expresado.

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Ahora que Bertín ha cancelado sus compromisos, se especula con que podría aprovechar esta baja médica para que tanto Kike y Carlos como las tres hijas que tuvo con Sandra Domecq, Alejandra, Eugenia y Claudia, conozcan a su hermanito David, hijo de Gabriela Guillén: "Pues mira, de eso sí que no tengo nada de información. Ya sabéis que yo en ese tema no entro y que no soy parte de la gestión de lo que sea, de lo que pase entre ellos. Yo que sé, no tengo ni idea" ha afirmado rotunda Fabiola, asegurando que lo "más importante" ahora es que Bertín se recupere "sobre todo por la salud, inependientemente de sus compromisos laborales, yo creo que lo más importante es la salud siempre".