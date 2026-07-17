Imanol Arias habla sobre el duro revés judicial de su compañera Ana Duato: "Es injusto"

De gira por los teatros de nuestro país con la obra 'Mejor no decirlo', que protagoniza junto a María Barranco, Imanol Arias ha aprovechado un hueco en su apretada agenda laboral para asistir este jueves al concierto de uno de sus grupos favoritos, Jamiroquai, en el Icónica Santalucía Fest en Sevilla. Una cita muy especial en la que, lejos de su habitual discreción ante las cámaras, se ha pronunciado como nunca sobre su recién estrenada faceta de abuelo -su hijo Jon Arias y la también actriz Alba Ribas se convirtieron en padres de su primer hijo, Markel, a principios de mayo-, y sobre el varapalo judicial que ha recibido su compañera y amiga Ana Duato después de que la Audiencia Nacional haya anulado la sentencia absolutoria de los 7 delitos de fraude fiscal de los que estaba acusada en el marco del caso Nummaria y haya ordenado repetir el juicio en su contra.

Sobre cómo lleva lo de haberse convertido en abuelo a sus 70 años y meses después de su boda secreta con la abogada argentina Nélida Grajales, el protagonista de 'Cuéntame' ha confesado que "es una sensación maravillosa". "Esto me lo va a entender todo el mundo, parece que... Te lo dice todo el mundo, pero hasta que no llegas all... Es una sensación maravillosa". "Te anima mucho, te hace muy observador. Estoy muy contento, le veo mucho Y es una maravilla. Nunca pensé que iba a ser así" ha expresado con una gran sonrisa.

El pasado fin de semana se casaba una de sus compañeras en la emblemática serie de TVE, Elena Rivera, y a muchos sorprendía su ausencia en un momento tan especial para la actriz con la que ha trabajado tantos años, pero como ha explicado Imanol, "estaba de gira. Es una niña que queremos todos mucho y me alegro muchísimo de que esté feliz y sobre todo me alegro mucho del trabajo que está desarrollando. Tiene mucho talento".

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Por último, y por primera vez, el actor ha roto su silencio sobre la sentencia que ha revocado la absolución de Ana Duato y el hecho de que tanto ella como su marido Miguel Ángel Bernardeau vayan a someterse a un nuevo juicio en un juzgado diferente para determinar si son culpables de los delitos de fraude fiscal por los que su amiga se enfrentaba a una pena de 30 años de cárcel: "Yo no sé de justicia pero... no sé si quieren decir que los jueces que le han juzgado son tontos, no sé. Esto es muy complicado. Ya sabes que es día a día y una cosa así a mí me da mucha pena y me parece que es injusto" ha sentenciado, mostrando así su apoyo incondicional a la actriz.