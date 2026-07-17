Kiko Rivera anuncia que le han robado y hace un llamamiento público: "Hay un esfuerzo, horas de trabajo..."
"Lo importante es que no nos ha pasado nada a ninguno", asegura
Kiko Rivera ha sufrido un nuevo revés. En plena guerra mediática contra su exmujer Irene Rosales, en el ojo del huracán tras salir a la luz el estado de abandono en el que está Cantora, y días después de haber sorprendido a su novia Lola García con una moto Vespa valorada en más de 5.000 euros por su cumpleaños, al dj le han robado su coche de alta gama.
Ha sido el hijo de Isabel Pantoja el que ha dado a conocer lo sucedido a través de sus redes sociales, haciendo un llamamiento público tras interponer la correspondiente denuncia a la Policía para ver si se produce el milagro y aparece su vehículo. Tranquilo pero con una tristeza más que evidente, el dj ha tomado la palabra y, en un vídeo compartido este viernes en su perfil de Instagram, ha revelado que "anoche me robaron el coche en la zona de Tomares" (Sevilla).
Dando públicamente los datos del modelo -un audi Q7 gris- y la matrícula del mismo, Kiko ha explicado que "lo digo por aquí por si alguno lo ve que se ponga en contacto directo con la Policía, que ya está denunciado, ya está en manos de quien tiene que estar, pero lo digo por aquí por si acaso", pidiendo a sus seguidores que lo compartan con sus contactos porque cuanta más gente lo sepa más posibilidades habrá de obtener alguna pista del paradero del vehículo.
"Me da mucha rabia porque detrás de cada coche hay un esfuerzo, horas de trabajo, es una herramienta necesaria hoy en día para todo" ha reconocido con impotencia, reconociendo que "lo importante es que no nos ha pasado nada a ninguno". "La vida sigue, qué le vamos a hacer" ha concluido.
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