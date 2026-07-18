La drástica decisión que ha tomado Bertín Osborne antes de su último concierto: "Me parece estafar al ciudadano"

La cancelación del concierto que Bertín Osborne tenía previsto ofrecer en las fiestas de Nuestra Señora del Carmen de Chamberí ha dejado un sabor agridulce entre los vecinos del distrito. El artista se vio obligado a suspender su actuación por motivos de salud, una decisión que ha recibido el respaldo de la organización, que ha querido aclarar cómo se produjo todo y cuál es el estado del cantante.

El concejal de Festejos de Chamberí, Jaime González, ha lamentado la ausencia de Bertín, reconociendo la ilusión que había generado su actuación entre los vecinos. "Una pena. Estábamos con toda la ilusión del mundo porque viniera Bertín, porque es uno de los artistas más reconocidos que tenemos en el panorama musical español. Los vecinos estaban ilusionadísimos", ha explicado.

El edil ha desvelado que fue el propio cantante quien se puso en contacto con él días antes del concierto para comunicarle personalmente que no podría actuar. "Tuvo el detallazo de llamarme el martes para explicármelo, decirme lo que le pasaba y cómo se encontraba. Me dijo que me mandaba el parte médico para que lo viéramos", ha relatado, deseándole una pronta recuperación. "Ojalá muy pronto pueda venir a Chamberí", ha añadido.

Jaime González también ha querido zanjar cualquier duda sobre las posibles consecuencias económicas de la cancelación, confirmando que Bertín no ha recibido ningún tipo de penalización. "Ese concierto se anula y no se abona, como es lógico, pero no hay ninguna penalización porque es un tema de salud. Nos avisó con tres días de antelación y la pena es para los vecinos, que no lo podemos escuchar", ha explicado.

Además, el concejal ha revelado cuál es el problema que atraviesa actualmente el cantante. "Lo que me trasladó es que tiene una afección de garganta, un problema en la voz. No era un problema físico del cuerpo, sino de la voz, que era lo que le impedía actuar. Y un cantante sin su voz...", ha señalado.

Uno de los aspectos que más ha querido destacar González ha sido la honestidad del artista a la hora de tomar la decisión de cancelar el concierto. Según ha contado, el artista llegó a plantearle que podría haber actuado recurriendo al playback, aunque descartó esa posibilidad por respeto al público. "Me dijo: 'Podría cantar en playback, pero me parece estafar al ciudadano que viene con ilusión de escucharme. A mí me gusta interactuar con la gente, hablar con el público, contarles un chiste, echar un piropo. Si no voy, no voy con todas las consecuencias'". Un gesto que el concejal ha calificado como "una postura muy sana y muy normal" por parte de un artista de su trayectoria.

Por último, preguntado por el comentado fallo de voz que Bertín sufrió recientemente sobre un escenario, ha reconocido que no ha visto esas imágenes, aunque ha insistido en que la decisión del cantante le parece la más acertada. "La postura decente de un artista es decir: 'Si no me encuentro bien, no quiero subir a un escenario'. La gente va con toda la ilusión para verle y, si no puedes ofrecer tu mejor versión, lo correcto es esperar a recuperarte. Yo creo que eso es lo importante al final", ha concluido.