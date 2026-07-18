Kiko Rivera reaparece tras denunciar el robo y pedir ayuda: "Han sido unas horas de mucha incertidumbre, pero..."
"Quiero dar las gracias de corazón a todas las personas que habéis compartido el vídeo, me habéis escrito y me habéis ayudado a difundir la información", asegura
EP
Después del gran susto que se ha llevado este viernes al denunciar públicamente el robo de su coche, Kiko Rivera puede respirar tranquilo. El DJ ha reaparecido en sus redes sociales apenas unas horas después acompañado de su pareja, Lola García, para anunciar que el vehículo ya ha sido recuperado, poniendo así el broche a una jornada marcada por la incertidumbre y la preocupación.
Esta misma mañana, el hijo de Isabel Pantoja compartía un vídeo visiblemente abatido en el que explicaba que le habían robado su coche durante la noche. Aunque reconocía el mal momento que estaba atravesando, dejaba claro que lo más importante era que ni él ni nadie de su entorno había sufrido daños personales, al tiempo que pedía la colaboración de sus seguidores para intentar localizar el vehículo.
Afortunadamente, la historia ha tenido un desenlace feliz. Kiko ha publicado un nuevo vídeo en su cuenta de Instagram para confirmar que el coche ya ha aparecido y agradecer el apoyo recibido durante estas horas. "Quiero dar las gracias de corazón a todas las personas que habéis compartido el vídeo, me habéis escrito y me habéis ayudado a difundir la información", ha comenzado escribiendo el artista, que no ha querido olvidarse tampoco del trabajo de las autoridades.
"Y, por supuesto, mi agradecimiento a la Guardia Civil por su trabajo, su rapidez y su implicación durante todo el proceso", ha añadido, reconociendo la labor realizada para resolver el incidente en tan poco tiempo. Más tranquilo tras recuperar el vehículo, Kiko ha confesado que "han sido unas horas de mucha incertidumbre, pero por suerte todo ha quedado en un susto". Un mensaje que ha concluido dando las gracias "por el cariño recibido y por demostrar, una vez más, que cuando nos ayudamos entre todos, las cosas salen mucho mejor".
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