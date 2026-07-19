Gabriela Guillén contradice a la hija de Bertín Osborne sobre el esperado encuentro con su hijo: "No está hablado"

Después de que Alejandra Osborne desvelase que el encuentro entre ella, sus hermanas y el hijo de Bertín Osborne y Gabriela Guillén tendrá lugar "después del verano", asegurando que ya existe una fecha aproximada para la esperada reunión familiar, la empresaria ha reaccionado a estas declaraciones y ha dejado claro que, por el momento, ella no tiene constancia de que ese momento esté ya organizado.

Lejos de confirmar las palabras de la hija mayor del cantante, Gabriela ha explicado que todavía no ha coordinado con Bertín cuándo se producirá ese primer encuentro. "No lo sé, yo no he coordinado con su padre para que haga de momento un encuentro, que eso se hará cuando las cosas cuadren, agendas y demás, que yo también estoy trabajando, su padre también, entonces no lo sé", ha asegurado, dejando en el aire la fecha en la que el pequeño conocerá finalmente a sus hermanastros.

La paraguaya ha insistido en que es un asunto del que aún no han hablado. "Pues no lo sé, todavía eso no hemos hablado y si se hará pues supongo que bueno, en el momento que nos coordinemos todos y ya está. Eso es muy... independientemente de qué se quiera hacer pues habrá que buscar un tiempo", ha añadido, dejando claro que la prioridad es encontrar un momento que encaje en las agendas de todos.

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Eso sí, Gabriela ha confirmado que la relación entre Bertín y su hijo continúa avanzando con normalidad. De hecho, al ser preguntada por la posibilidad de que el pequeño vuelva a pasar tiempo este verano en la finca del artista, ha revelado que ya ha estado allí recientemente. "Ha estado ya, entonces puede ir, claro. Sí, sí, le toca", ha respondido, confirmando así que el niño ya ha visitado en las últimas semanas la propiedad del cantante, mientras el esperado encuentro con las hijas de Bertín continúa pendiente de concretarse.