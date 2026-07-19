La inesperada reacción de Kiko Rivera a las revelaciones de su tía Teresa Rivera sobre el matrimonio de sus padres

Las declaraciones de Teresa Rivera en '¡De Viernes!' continúan generando reacciones. Después de que la hermana de Paquirri asegurase que el torero tenía intención de separarse de Isabel Pantoja antes de su fallecimiento y recordase algunos de los episodios que marcaron la relación entre ambas familias, todas las miradas estaban puestas en Kiko Rivera.

Sin embargo, el DJ ha optado por mantenerse al margen de la polémica. A su llegada ante las cámaras, ha guardado silencio cuando le han preguntado por la entrevista concedida por su tía y ha evitado pronunciarse tanto sobre el presunto divorcio de sus padres como sobre la relación que mantiene con la familia paterna.

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De este modo, Kiko ha preferido no hacer declaraciones sobre un asunto que ha vuelto a situar en el foco el distanciamiento entre ambas partes y que sigue despertando un gran interés más de cuatro décadas después de la muerte de Paquirri.