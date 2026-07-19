Teresa Rivera insiste en que Paquirri quería separarse de Isabel Pantoja y avisa: "Ya no tengo miedo de nada"
La hermana del torero cargó duramente contra el entorno de la cantante y llegó a afirmar que la tonadillera "es okupa de su propia casa"
EP
La entrevista de Teresa Rivera en '¡De Viernes!' ha vuelto a colocar a la familia Rivera-Pantoja en el centro de la actualidad. La hermana de Paquirri no se guardó nada durante su paso por el programa de Telecinco, donde aseguró que el torero tenía decidido separarse de Isabel Pantoja antes de su fallecimiento, cargó duramente contra el entorno de la cantante y llegó a afirmar que la tonadillera "es okupa de su propia casa".
Posteriormente, preguntada por Europa Press si mantenía que su hermano quería poner fin a su matrimonio con la tonadillera, Teresa se mostró tajante y respondió sin dudar: "Sí, sí, sí", reafirmándose en lo contado apenas unas horas antes en televisión. En el programa explicó incluso que su hermano le había confesado su intención de separarse porque estaba "harto de la familia de ella" y que no llegó a hacerlo porque falleció antes de poder firmar los papeles.
Además, Teresa no ocultó cuál cree que sería la reacción del diestro si pudiera ver todo lo que ha sucedido en Cantora durante los últimos años. "Oh... muy fuerte, la reacción muy fuerte", aseguró, convencida de que Paquirri no habría permitido la situación que rodea actualmente a la finca y a su legado.
Lejos de mostrarse preocupada por las consecuencias de sus palabras, la hermana del torero dejó claro que ya no teme una posible respuesta de Isabel Pantoja. "No, ya no tengo miedo de nada", afirmó con rotundidad, dejando entrever que no piensa dar un paso atrás en sus declaraciones.
Por último, Teresa Rivera también se pronunció sobre la posibilidad de recuperar la relación con Kiko Rivera. Aunque no cerró la puerta a un acercamiento con su sobrino, dejó claro que el siguiente paso no depende de ella: "Bueno, depende de él", señaló, tendiendo la mano al DJ mientras el conflicto que enfrenta desde hace años a ambas ramas de la familia continúa sumando nuevos capítulos.
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