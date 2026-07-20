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Terelu Campos vibra con la Roja: la colaboradora celebra la victoria de España en el Mundial con un chapuzón en la piscina

La colaboradora de televisión vuelve a regalar un momentazo a toda su comunidad digital

Terelu Campos

Terelu Campos / EUROPA PRESS

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EP

MADRID

Entre los famosos que han celebrado en redes sociales la victoria de España en la final del Mundial contra Argentina, como Rosalía -cubierta con dos banderas de España para ver el partido-, Violeta Mangriñán -que festejó la segunda Copa del Mundo para tristeza de su novio, Fabbio, que es argentino-, o Victoria Federica -que vibró con el gol de Ferrán Torres que nos dio la victoria en la prórroga con sus primos Miguel e Irene Urdangarín- hay una celebración tan inesperada como sorprendente que no ha tardado en convertirse en viral.

La de Terelu Campos que, eufórica con el triunfo de 'La Roja', no ha dudado en lanzarse vestida a la piscina al igual que hizo en 2010 cuando la Selección Española conquistó su primer Mundial en Sudáfrica. "Hace 16 años en Málaga ganamos el primer mundial. Le prometí a mi niña de 10 años -edad que tenía entonces Alejandra Rubio, que ahora a sus 26 está a punto de convertirse en madre por segunda vez junto a Carlo Costanzia- que me tiraría a la piscina vestida isi ganábamos. Segundo Mundial" ha expresado antes de lanzarse al agua para festejar la victoria con un buen chapuzón como ella misma ha compartido en redes sociales.

El look elegido para la ocasión, un guiño a 'La Roja' con camiseta y top en dicho color, con los que no ha dudado en tirarse a la piscina emulando su celebración en 2010, mientras los amigos con los que vio la final le jaleaban '¡campeona, campeona, oé oé oé!'.

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Al salir del agua la esperaba su gran amigo Kike Calleja con una copa -o copón más bien por su tamaño-, que Terelu ha aceptado pletórica para brindar por el triunfo de España después de un partido vibrante que vivió con los nervios a flor de piel. "¡Campeones del mundo por segunda vez!! Esto se merece un buen chapuzón!! Gracias a todos los jugadores de la selección española y en especial a Luis de la Fuente! Por ti mi vida, por mi nieto y por nieta q viene de camino! Os amo!" ha escrito en su post, revelando así que ha dedicado esta celebración inolvidable a Alejandra, a su nieto Carlo y a la bebé que está en camino y que nacerá dentro de unas semanas.

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