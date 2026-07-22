Carmen Borrego, en su peor momento: de la polémica por su casa de Málaga al destrozo de su coche

Señalada como la persona que habría facilitado las fotografías de la casa que Terelu Campos y ella heredaron de María Teresa Campos en Málaga para anunciarse en un conocido portal inmobiilario por un precio que rondaría los 1.125.000 euros, Carmen Borrego ha reaparecido en el plató de 'Vamos a ver' este miércoles después de varios días en silencio y, dolida, ha dejado claro que no ha tenido nada que ver en este tema y ha negado que la vivienda esté en venta.

"Suscribo lo que ha estado diciendo mi hermana estos días. Nunca autorizamos que se hiciesen fotos de la casa ni que se subiesen a un portal. La casa no está en venta. Se ha autorizado a que la visitasen personas que tenían interés" ha comenzado, reconociendo que aunque en mayo envió al agente inmobiliario unas fotos del ático, "no tienen nada que ver con las que han salido en Idealista".

Asegurando que tiene mensajes que probarían su versión, la colaboradora ha dejado claro que en todo momento dijo a esta persona -cuyo nombre no ha dicho en ningún momento aunque se refería a Nacho Picastoste, que ha dado la cara y ha admitido que publicó las fotos por error- que dichas imágenes no eran para publicarlas. "Yo vi las fotos cuando las han visto todos" ha afirmado, desvelando que lo primero que hizo al enterarse fue llamar a este señor para preguntarle qué había pasado aunque no ha contado detalles de su conversación.

"Siempre hay alguien que tiene interés en esa casa porque está en una zona buena de Málaga, las vistas son espectaculares... pero no está a la venta en ningún portal" ha reiterado, explicando que tan solo la visitó un matrimonio que tenía mucho interés en ella. Y, aunque no han puesto precio, sí ha asegurado que "si recibiésemos una buena oferta a lo mejor la venderíamos".

Una supuesta traición

Dolida, ha expresado que "no he querido hacer un circo. Se ha ido de las manos porque alguien que llegó a nuestra vida a través de un intimísimo amigo y confiábamos plenamente en él las ha publicado sin nuestra autorización". De ahí que por este vínculo haya admitido que es muy difícil el plantearse emprender medidas legales contra él pese a anunciar su vivienda sin permiso, definiendo lo que les ha hecho como "gravísimo". "El precio que ha puesto no tiene nada que ver con lo que hemos hablado. Ni siquiera hemos puesto precio a esa casa" ha sentenciado, confesando que más que "cabreadas Terelu y yo estamos cabreadísimas".

Este miércoles ha salido a la luz además una información que apunta a que Terelu y Carmen habrían hipotecado dicha propiedad en 200.000 euros. Algo que la madre de José María Almoguera no ha querido confirmar ni desmentir, asegurando enfadada que "no es la herencia de nuestra madre, se ha heredado libre de cargas y ahora es nuestra casa. Si la hipotecamos es nuestro problema y no quiero hablar de este tema porque nos pertenece a nosotros y mi hermana y yo tenemos derecho a tener nuestra intimidad".

Coche destrozado

Y no es el único revés que ha sufrido Carmen, ya que como ha relatado ella misma unos desconocidos que se han dado a la fuga han destrozado su coche a las puertas de la urbanización en la que reside a las afueras de Madrid. Mostrando fotografías de los importantes daños de su vehículo, completamente abollado y con la defensa caída en el suelo, la tía de Alejandra Rubio se ha mostrado abatida: "Al final es como todo en la vida, es algo material, pero no deja de ser algo muy gordo que alguien haya hecho esto y se haya dado a la fuga... pido a mis vecinos que si alguien ha visto algo que se ponga en contacto con este programa porque es muy grave".

Un acto vandálico que ha puesto en manos de la Polícia, que está investigando lo sucedido y apuntan a que por los daños del coche y los restos de pintura blanca que tiene en el lateral los responsables tendrían una furgoneta de color blanco.