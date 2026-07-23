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Luna Serrat, nieta de Joan Manuel Serrat, da la bienvenida a sus mellizas: "El amor que imaginábamos se quedó corto"

La influencer ha anunciado la feliz noticia a través de sus redes sociales

Luna Serrat y Dani Ceballos

Luna Serrat y Dani Ceballos / INSTAGRAM

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EP

MADRID

"El amor que imaginábamos se quedó corto". Con este breve pero revelador mensaje y la canción de Alejando Sanz 'La fuerza del corazón', Luna Serrat y Dani Ceballos han anunciado este jueves 23 de julio el nacimiento de sus hijas mellizas, dos niñas cuyo nombre no han revelado por el momento y que muy emocionados han presentado compartiendo las primeras imágenes de las recién nacidas -unas preciosas instantáneas en blanco y negro que apenas dejan ver sus caritas y en una de las que aparecen las manos de ambos junto a las de sus bebés- en sus respectivos perfiles de Instagram.

Después de un embarazo complicado en el que la nieta de Joan Manuel Serrat se ha sentido agotada y mareada, limitando al máximo sus compromisos profesionales y apariciones públicas y llegando a acudir en varias ocasiones a Urgencias, con la llegada de sus pequeñas la influencer y el futbolista del Real Madrid han puesto el broche de oro a una discreta historia de amor que comenzó en 2023 y de la que hace tan solo unos días celebraron su tercer aniversario ansiosos y expectantes por el hecho de convertirse en padres primerizos por partida doble.

Las mellizas son además las primeras nietas para Malena y Manuel Serrat -más conocido como Queco- y también han hecho bisabuelo al cantante de 'Mediterráneo', que a sus 82 años y abuelo de 6 nietos, estaría viviendo con gran emoción el nacimiento de sus bisnietas.

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Como no podía ser de otra manera, el mensaje de Luna y Ceballos anunciando el nacimiento de sus pequeñas se ha llenado rápidamente de felicitaciones públicas; y tanto las amigas de la actriz -como Estela Grande ("bienvenida al viaje más indescriptible de tu vida"), Anita Matamoros ("bienvenidas preciosas"), o Patty Sánchez Flores (que también se convirtió en madre de su primer hijo, Nicolás, hace unos días), como el mundo del fútbol -con mensajes de Thibaut Courtois, Lucas Vázquez, Álvaro Carreras, o Daphe Cañizares, mujer de Dani Carvajal- han dado la enhorabuena a la pareja por la llegada al mundo de sus mellizas.

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