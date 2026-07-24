La extraña e inesperada reacción de Chenoa tras la polémica con su perrita Cloe

Chenoa está en el punto de mira desde que hace varios días una mujer denunció a través de sus redes sociales que la perrita de la cantante, Cloe -una pomerania que adoptó en una protectora de animales de Málaga en diciembre de 2024- sería en realidad Lola, la mascota que regaló a su hijo y que le sustrajeron durante un viaje a Tenerife en abril de 2024.

Asegurando que las similitudes entre su can y el de la triunfita son de lo más concluyentes -ya que ambos ejemplares tienen un ojo de cada color y una visible mancha blanca en el hocico y en la frente-, esta señora ha decidido hacer público el asunto para lograr que Chenoa acceda a que su perra se someta a una prueba de ADN que determine si sus sospechas sobre su identidas son ciertas o no, después de haber intentado hablar en privado con ella sin éxito.

Ante el revuelo generado respecto a la identidad de Cloe, la cantante de 'Cuando tú vas' ha roto su silencio con un comunicado emitido por su equipo de trabajo en el que ha dejado claro que "no se trata del mismo animal". "La adopción de Cloe se realizó cumpliendo estrictamente con todos los protocolos legales, incluyendo controles veterinarios, escaneo e implantación de microchip por parte de la asociación en la que la adoptó hace dos años" han asegurado, revelando además que por si quedase alguna duda su mascota fue sometida a una "prueba adicional, mediante inspección física y radiografías, que descarta categóricamente la existencia de cualquier microchip anterior", lo que descartaría por completo que se tratase de la perra desaparecida.

Sin embargo, y a pesar de tener la conciencia tranquila porque está convencida de que Cloe no es en realidad Lola, los últimos días no están siendo fáciles para Chenoa, tal y como ha dejado entrever en su reaparición este jueves tras intentar zanjar la polémica con este comunicado. Muy seria, la artista llegaba a su casa al volante de su propio coche haciendo oídos sordos a las preguntas sobre su mascota, y minutos después recibía la visita de su íntima amiga Natalia Rodríguez, que ha querido estar a su lado en estos momentos pero ha evitado hacer declaraciones sobre cómo se encuentra y si todo este asunto le ha afectado.

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Volcada en su mascota, que se ha convertido en su fiel compañera de vida, la cantante ha salido de su domicilio para darle un paseo, pero al ver a las cámaras se ha dado media vuelta y, a toda velocidad, ha vuelto a su residencia sin aclarar si tiene alguna mínima sospecha de que Cloe y la perrita que le robaron a Cristina en Canarias sean el mismo animal como asegura esta mujer.