Hiba Abouk, bikinazo durante sus vacaciones tras abrir su corazón sobre su separación de Achraf Hakimi

Siempre discreta con su vida privada, Hiba Abouk ha abierto su corazón con Jesús Calleja en su reciente paso por el programa 'Volando voy' y, por primera vez, se ha sincerado sobre su separación de Achraf Hakimi en marzo de 2023, que anunció a través de un comunicado días después de que la Fiscalía francesa abriese una investigación contra el futbolista del PSG por violar presuntamente a una joven en el domicilio que compartía con la actriz y sus dos hijos, Amín y Naím, a las afueras de París.

Asegurando que nada hay de cierto en la rumoreada batalla judicial que siguió a la ruptura de su matrimonio, ya que como ha aclarado "la separación fue totalmente amistosa y no llegamos a ir a juicio", la protagonista de 'El príncipe' ha confesado que lo más doloroso para ella fue "que se rompiera mi familia. Formar una familia para mí era mi sueño y es lo que más me ha faltado".

"Es un shock a todos los niveles. Pero es un shock porque tengo dos hijos. Yo automáticamente todo lo que hago pienso en ellos primero" ha expresado, revelando que aunque Hakimi y ella "fracasamos como matrimonio queremos tener éxito en nuestra labor de padres y ser familia de otra manera. Lo seremos para toda la vida. Tenemos una buena relación, que es fundamental". "Aprender a perdonar es fundamental para ser feliz y para tener paz" admitía emocionada.

Tras abrirse en canal y romper su silencio sobre su separación del marroquí 3 años después, Hiba ha puesto rumbo a la costa gaditana para disfrutar de unos días de vacaciones con sus pequeños, que como ha asegurado son su principal prioridad y a los que dedica todo el tiempo libre que le dejan sus compromisos profesionales.

Presumiendo de una envidiable figura con un llamativo bikini verde, la actriz ha presumido de su faceta más desconocida, la de madraza, jugando en la playa con Amín (6) y Naím (4), con los que se mostró de lo más cariñosa y atenta mientras hacían castillos en la arena, jugaban en la orilla, o disfrutaban de un refrescante baño en aguas del Atlántico.

Disfrutando como una niña más, Hiba no se separó de sus niños, inmortalizando los mejores momentos de esta jornada familiar con su teléfono móvil antes de disfrutar de un paseo a solas en el que se la vio de lo más reflexiva.

Noticias relacionadas

En el terreno sentimental, nada se sabe de la vida de la intérprete desde el mediático y fugaz romance que vivió con Álvaro Muñoz Escassi en el verano de 2024, poco después de su ruptura con María José Suárez tras una infidelidad con la transexual colombiana Valeri Cuéllar.