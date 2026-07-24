Lucía Pombo se sincera tras convertirse en madre primeriza: "Hubo varios sustos y ahora nos tenemos que adaptar"

Lucía Pombo y Álvaro López-Huerta están viviendo los momentos más felices (y también más agotadores) de sus vidas tras el nacimiento el pasado 22 de julio de su primera hija, Lola Belén, una niña muy deseada con la que han cumplido su sueño de formar su propia familia después de 14 años de relación y 4 de matrimonio.

Centrada completamente en la recién nacida y todavía desde el hospital -aunque está previsto que reciban el alta próximamente ya que el parto fue "fenomenal" y tanto la bebé como su mamá se encuentran muy bien-, la hermana mayor de María Pombo ha reaparecido en redes sociales y se ha sincerado con sus seguidores sobre cómo están siendo sus primeros días como mamá primeriza.

Cansada pero feliz

La influencer y piloto ha revelado que finalmente, tras un embarazo de 41 semanas que reconoce que se le hizo "eterno", el parto tuvo que ser inducido y, aunque reconoce que "ha habido cosas que no han salido como esperaba y otras maravillosas, todo ha ido fenomenal gracias a Dios". "Están siendo unos días que la cabeza ya no da para más, ya me lo advertisteis. Y ahora, adaptándonos" ha expresado con una sonrisa.

Como ha confesado, su pequeña es como "un mosquito, porque ha pesado menos de lo que esperábamos", y aunque no ha entrado en detalles sí ha desvelado que "hubo como varios sustos y ahora nos tenemos que adaptar a la nueva versión de Lola en nuestras vidas".

Una nueva etapa en la que ha explicado que "si no he hablado del nacimiento es porque no me ha dado la vida. No me estoy metiendo mucho (en redes sociales) porque no hay tiempo fisico". "Ayer por la noche hubo cero horas de descanso" ha contado resignada, asegurando que aunque no es todo tan "idílico como te piensas que va a ser", la felicidad super con creces al cansancio. "Os mando un beso y, en cuanto tenga un hueco, os enseño mi nueva versión" ha concluido su primer mensaje como mamá.

Lola Belén se suma al multitudinario clan infantil de las Pombo, que hasta ahora contaba con los tres hijos de María Pombo y Pablo Castellano, Martín (5), Vega (3), y Mariana, que nació en enero y solo se lleva 7 meses con su nueva primita; y las tres niñas de Marta Pombo y Luis Zamalloa, Matilda (4), y las mellizas María y Candela (2), que ahora suman una nueva compañera de juegos con la pequeña de Lucía.

Disfrutando de sus vacaciones familiares en Cantabria, Marta y su marido han sido los primeros en coger el coche y desplazarse a Madrid para conocer a Lola Belén y felicitar en persona a los papás primerizos, como la propia influencer ha revelado emocionada a través de sus historias de Instagram, donde ha compartido la primera imagen de la recién nacida.