Ponen a Terelu y Carmen Borrego contra las cuerdas con un testimonio demoledor: "Pidieron dinero a un prestamista"

Confirmando por qué está considerada uno de los azotes públicos de la familia Campos, Gemma Serrano ha reaparecido ante las cámaras para recordar una información que dio en su día y que ahora, cuando se rumorea que Terelu Campos y Carmen Borrego se estarían planteando vender el espectacular ático de Málaga que heredaron tras el fallecimiento de María Teresa Campos en septiembre de 2023, abre un nuevo frente y las deja en una posición cuanto menos complicada.

"En su día se puso en contacto un prestamista que les había dejado dinero a cambio de una partiicipación en la casa. Entonces no sé de qué forma querrán venderlo. Lo podéis mirar a través del registro de la propiedad, si esa casa les pertenece por herencia o si esa casa tiene más de una persona que sea propietaria. Entonces, hay un prestamista que en su momento les dejó dinero, no sé si se lo habrán devuelto. Imagino que no" ha comentado.

Además, y aunque las hermanas han negado que su piso esté en venta y que autorizasen la publicación de fotografías en un conocido porta inmobiliario, la íntima amiga de Bigote Arrocet ha puesto en duda su palabra. "Si dicen que alguien se ha colado dentro de la casa y había puesto las fotos sin su permiso es tan sencillo como presentar una denuncia a la policía porque no has autorizado dichas fotos o porque no has autorizado que dichas fotos se expongan en un portal inmobiliario, ¿no? Es que no me creo nada de estas señoras. Pero vamos, con el paso del tiempo ya habéis visto quién tiene razón y quién no. Total, no les va a quedar nada si es que no tienen patrimonio, así que algo tendrán que hacer" ha sentenciado.

Como asegura, Carmen y Terelu se pusieron en contacto con el prestamista porque necesitaban dinero "cuando estaba su madre muy enferma". "Así que o pagan al prestamista la deuda que tenían... porque la casa estaba en manos del prestamista y de las dos hijas. Es que no tengo claro si de hecho ellas heredaron la casa y se quedaron solamente con el usufructo o si pagaron los impuestos por esa herencia. O sea, no lo tengo claro. Yo sé que cuando falleció María Teresa estaban en esa situación" ha añadido, reconociendo que es posible que las hijas de la presentadora pagasen dicha deuda después de que 'Lecturas' haya publicado que las hermanas habrían pedido un préstamo de 200.000 euros sobre esa casa tras heredarla libre de cargas.

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Una polémica sobre la que Gemma cree que hablarán en una exclusiva, ya que demoledora ha apuntado que "no les queda otra que hacer en la vida. Porque como siempre han vivido de la madre, pues poco tienen ya por hacer. No sé hasta donde pueden llegar estas señoras, aunque no me sorprende que no tengan dinero porque no lo han administrado nunca. ¿Qué bienes tienen estas señoras? Dime. Siempre han vivido de alquiler y siempre han vivido de lo que han podido. Por tanto, siguen igual".