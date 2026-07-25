En 'Directo al grano'
Gonzalo Miró, obligado a frenar a una reportera en directo por el peligro del fuego: "Haz el favor de salir de ahí"
RTVE altera su tarde con un especial de 'Directo al grano' para seguir los devastadores incendios en Madrid, Ávila y Toledo, donde la tensión se ha apoderado del plató tras el riesgo corrido por una de sus periodistas
Kevin Rodríguez
RTVE decidió este viernes modificar por completo su programación de tarde para volcarse con la actualidad más urgente. La cadena pública apostó por emitir un especial de 'Directo al grano', conducido por Gonzalo Miró y Martín Barreiro en su horario habitual, para ofrecer una cobertura en tiempo real de los devastadores incendios que asolan distintas zonas de la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo tras la declaración de emergencia nacional.
Nada más arrancar el programa, el espacio conectaba de inmediato con un amplio despliegue de reporteros desplazados a los puntos más críticos de la catástrofe, como el Valle de Iruelas, Navas del Rey, Aldea del Fresno o El Tiemblo. En plató, la mesa de análisis se reforzaba con la presencia del ingeniero forestal Carlos Madrigal y un exsuboficial de la UME, encargados de desgranar las claves de la virulencia y la proliferación de estos fuegos veraniegos.
La tensión se ha disparado durante un angustioso directo con la periodista Tania Garralda. La reportera intentaba informar mientras el humo e intensos golpes de calor hacían casi imposible la emisión, explicando que las autoridades procedían al desalojo de la zona ante el imparable avance de las llamas empujadas por el viento hacia el norte de Madrid.
Ante el evidente riesgo para la salud e integridad de su compañera, Gonzalo Miró ha intervenido de inmediato para frenar la conexión y pedirle que se pusiera a salvo. El presentador ha subrayado el valor del equipo de reporteros del programa, pero ha dejado claro en plató que ninguna información justifica ponerse en peligro entre las llamas.
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Fuente: El Periódico
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