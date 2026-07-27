Lola García, volcada en las hijas de Kiko Rivera tras el alta hospitalaria del DJ
La bailarina se ha convertido en el principal apoyo del hijo de la tonadillera tras sufrir un ictus
EP
Después de varios días de preocupación por su estado de salud, Kiko Rivera ya se encuentra en casa recuperándose tras recibir el alta hospitalaria. El DJ quiso tranquilizar este lunes a sus seguidores con un extenso comunicado en el que confirmó que comienza una nueva etapa en su recuperación, agradeció el trabajo del personal sanitario y emocionó al dedicar unas palabras tanto a su madre, Isabel Pantoja, como a su pareja, Lola García, por el apoyo que le han brindado durante estos difíciles días.
Horas después de ese mensaje, ha sido precisamente su novia quien ha reaparecido públicamente. La bailaora se ha dejado ver acompañada por las dos hijas de Kiko Rivera, con las que acudió a una farmacia. Muy seria y pendiente en todo momento de las pequeñas, Lola evitó responder a las preguntas de los periodistas, centrando toda su atención en proteger a las niñas de las cámaras y procurando que el momento transcurriera con la mayor normalidad posible.
Los reporteros intentaron conocer cómo se encuentra Kiko Rivera después de abandonar el hospital y si su evolución continúa siendo favorable, pero la bailaora optó por guardar silencio. Tampoco quiso pronunciarse sobre el emotivo comunicado que el DJ publicó este lunes ni sobre las palabras que dedicó a Isabel Pantoja, a quien agradeció públicamente haber cuidado de sus nietos durante su ingreso y haber encontrado tiempo para visitarle en el hospital.
En su mensaje, Kiko escribía: "Gracias, mamá, por cuidar de tus nietos todos estos días y por buscar siempre un ratito para venir a verme", unas palabras con las que confirmaba el importante papel que la tonadillera ha desempeñado durante su hospitalización y que evidencian el acercamiento entre madre e hijo tras años de desencuentros.
Mientras tanto, Lola García ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano. Aunque la situación ha mejorado y el artista ya continúa su recuperación en casa, la bailaora ha evitado hacer cualquier declaración pública, dejando claro que, por ahora, toda la atención de la familia está centrada en la recuperación de Kiko Rivera y en proteger la intimidad de sus hijas en un momento especialmente delicado.
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