Reflexión
Nuria Roca, con casa en Ávila, comparte un importante mensaje tras los incendios que golpean la zona: “Sentido común”
La presentadora, propietaria de una vivienda en la Sierra de Gredos, se suma a la reflexión del actor Alfonso Bassave en plena emergencia forestal.
Carlos Merenciano
Los graves incendios que afectan a Ávila, Madrid y Toledo han provocado decenas de miles de evacuados y confinados y mantienen movilizados a los servicios de emergencia en una de las peores crisis forestales de los últimos años. En este contexto, Alfonso Bassave ha publicado una reflexión dirigida a la clase política y a la sociedad, un mensaje que ha sido compartido por varios rostros conocidos.
Una de las reacciones más destacadas ha sido la de Nuria Roca, muy pendiente de la evolución del fuego por su vínculo con la zona. La presentadora, que tiene una casa en los montes de Ávila, compartió el texto del actor en sus stories y resumió su contenido con cuatro palabras: “Reflexión, exigencia, ruego y sentido común”.
Roca acompañó la publicación con un corazón roto y dejó clara su sintonía con Bassave: “No se puede explicar mejor”. Su gesto llega en un momento especialmente sensible para quienes conocen de cerca la Sierra de Gredos, una zona de alto valor natural golpeada por el avance de las llamas y por la incertidumbre de los vecinos afectados.
David Broncano, propietario también de una casa en Ávila
Otro rostro popular con vivienda en el entorno es David Broncano, propietario de una casa de más de 300 metros cuadrados construidos sobre una parcela de unos 4.500 metros cuadrados. El enclave se sitúa cerca del valle del Alberche, la Reserva Natural del Valle de Iruelas y espacios como los pantanos de San Juan y del Burguillo.
El entorno, rodeado por bosques de robles, castaños, acebos, arces y distintas variedades de pinos, es uno de los grandes atractivos naturales de la zona. Por eso, el mensaje compartido por Nuria Roca conecta con una preocupación que va más allá de lo personal: la protección de una zona que estos días vuelve a estar en el centro de la emergencia.
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Fuente: El Periódico
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