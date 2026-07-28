Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Normas claras

'Saber y ganar' lanza un serio aviso a sus seguidores tras los ataques en redes a los concursantes

El concurso de La 2 recuerda que acepta opiniones y comentarios, pero no insultos ni faltas de respeto.

Jordi Hurtado en 'Saber y Ganar'

Jordi Hurtado en 'Saber y Ganar' / RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

'Saber y ganar' ha publicado un mensaje en sus redes sociales para recordar las normas básicas de convivencia dentro de su comunidad digital. El concurso de La 2 ha querido dejar claro que permite el debate y las opiniones de sus seguidores, pero no los ataques personales ni los mensajes agresivos.

“Importante recordar la importancia de las normas de convivencia. En #SaberyGanar toleramos todas las opiniones y comentarios menos las faltas de respeto”, ha escrito el programa junto a una imagen en la que amplía su advertencia a los usuarios.

Un aviso directo a la comunidad sabedora

En el texto compartido, 'Saber y ganar' insiste en que “todo tipo de opiniones están permitidas, pero no los insultos y faltas de respeto”. El equipo del concurso también subraya que el formato apoya “la cultura, el entretenimiento y la educación”, por lo que no permitirá “mensajes agresivos y ataques personales”.

Noticias relacionadas

El aviso termina con una medida clara para quienes no respeten esas normas: “Quien no respete esta forma de actuar, será bloqueado de la cuenta”. El programa cierra el comunicado agradeciendo el apoyo de su audiencia: “¡Gracias a toda la comunidad sabedora!”.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un conductor de 89 años que circulaba en sentido contrario al chocar con otro coche en Gijón
  2. Multa de 800 euros por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE e inmoviliza el vehículo
  3. Aviso a los conductores con matrículas 'L' y 'M' en el coche tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo eléctrico de limpieza más potente y barato del mercado: elimina hasta la suciedad más resistente
  5. El conductor fallecido en el trágico accidente de coche en Gijón: Miguel Ángel, de 89 años, un hombre 'muy generoso' y vecino de la calle Sporting
  6. Delia Losa dimite como secretaria general del PSOE en Oviedo tras la victoria de Sergio Llera en las primarias
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para barbacoa más barato del mercado: disponible por menos de 12 euros
  8. Alta tensión entre el Principado y el Gobierno de Sánchez por las casas vacías que hay en Asturias

Multas de 200 euros este verano por llevar al perro dentro del coche: la Guardia civl intensifica los controles

EN IMÁGENES: Así fue el divertido desfile de burros de Pañeda

EN IMÁGENES: Así fue el divertido desfile de burros de Pañeda

Cinco cadáveres de bebés hallados en el domicilio de una pareja en la localidad francesa de Orange

Cinco cadáveres de bebés hallados en el domicilio de una pareja en la localidad francesa de Orange

Puertas distintas

Puertas distintas

Desarticulan en Bizkaia una red que envió a Nigeria más de 4 millones de euros de estafas

Desarticulan en Bizkaia una red que envió a Nigeria más de 4 millones de euros de estafas

Un material imprimible en 3D promete curar el cuerpo, fabricar robots y recuperar minerales críticos

Un material imprimible en 3D promete curar el cuerpo, fabricar robots y recuperar minerales críticos

Keiko Fujimori asume la presidencia de Perú 26 años después de que su padre huyera en plena revuelta popular

Keiko Fujimori asume la presidencia de Perú 26 años después de que su padre huyera en plena revuelta popular

Llanera encara otro fin de semana festivo con la Feria de Productos Ecológicos de Asturias y el Concurso de Ganado Equino

Llanera encara otro fin de semana festivo con la Feria de Productos Ecológicos de Asturias y el Concurso de Ganado Equino
Tracking Pixel Contents