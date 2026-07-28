Sandra Barneda se casa con Pascalle Paerel tras cuatro años de relación: "El mejor sí de nuestra vida está por llegar"

Sandra Barneda atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. La presentadora ha sorprendido a sus seguidores anunciando que se casará con su pareja, Pascalle Paerel, después de que esta le pidiera matrimonio durante sus vacaciones.

Ha sido la propia periodista quien ha compartido la feliz noticia a través de sus redes sociales, donde ha publicado varias imágenes del romántico momento junto al mensaje: "He dicho que sí", confirmando así su compromiso con la bailarina y coreógrafa neerlandesa.

La pareja, que comenzó discretamente hace casi cuatro años -tras la sonada ruptura de la presentadora con Nagore Robles-, ha ido consolidando su historia de amor con discretas apariciones públicas y numerosas escapadas juntas. Aunque ambas han preferido mantener su relación alejada del foco mediático, en los últimos meses Sandra ha compartido en varias ocasiones la felicidad que vive al lado de Pascalle.

El anuncio llega en un gran momento tanto a nivel personal como profesional para la presentadora, que continúa al frente de algunos de los formatos más exitosos de Mediaset. Ahora, a todos esos proyectos se suma uno de los más especiales: preparar su boda.

Por el momento, no se ha desvelado cuándo tendrá lugar el enlace ni cómo será la ceremonia, pero sí han querido compartir con sus seguidores la emoción de este importante paso. Una noticia que ha provocado una oleada de felicitaciones de compañeros, amigos y seguidores, que no han tardado en celebrar el compromiso de la presentadora con la mujer con la que ha decidido compartir el resto de su vida.