Sandra Barneda se casa con Pascalle Paerel tras cuatro años de relación: "El mejor sí de nuestra vida está por llegar"
La presentadora atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida
EP
Sandra Barneda atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. La presentadora ha sorprendido a sus seguidores anunciando que se casará con su pareja, Pascalle Paerel, después de que esta le pidiera matrimonio durante sus vacaciones.
Ha sido la propia periodista quien ha compartido la feliz noticia a través de sus redes sociales, donde ha publicado varias imágenes del romántico momento junto al mensaje: "He dicho que sí", confirmando así su compromiso con la bailarina y coreógrafa neerlandesa.
La pareja, que comenzó discretamente hace casi cuatro años -tras la sonada ruptura de la presentadora con Nagore Robles-, ha ido consolidando su historia de amor con discretas apariciones públicas y numerosas escapadas juntas. Aunque ambas han preferido mantener su relación alejada del foco mediático, en los últimos meses Sandra ha compartido en varias ocasiones la felicidad que vive al lado de Pascalle.
El anuncio llega en un gran momento tanto a nivel personal como profesional para la presentadora, que continúa al frente de algunos de los formatos más exitosos de Mediaset. Ahora, a todos esos proyectos se suma uno de los más especiales: preparar su boda.
Por el momento, no se ha desvelado cuándo tendrá lugar el enlace ni cómo será la ceremonia, pero sí han querido compartir con sus seguidores la emoción de este importante paso. Una noticia que ha provocado una oleada de felicitaciones de compañeros, amigos y seguidores, que no han tardado en celebrar el compromiso de la presentadora con la mujer con la que ha decidido compartir el resto de su vida.
- Fallece un conductor de 89 años que circulaba en sentido contrario al chocar con otro coche en Gijón
- Multa de 800 euros por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE e inmoviliza el vehículo
- El conductor fallecido en el trágico accidente de coche en Gijón: Miguel Ángel, de 89 años, un hombre 'muy generoso' y vecino de la calle Sporting
- Aviso a los conductores con matrículas 'L' y 'M' en el coche tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo eléctrico de limpieza más potente y barato del mercado: elimina hasta la suciedad más resistente
- Delia Losa dimite como secretaria general del PSOE en Oviedo tras la victoria de Sergio Llera en las primarias
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para barbacoa más barato del mercado: disponible por menos de 12 euros
- Alta tensión entre el Principado y el Gobierno de Sánchez por las casas vacías que hay en Asturias