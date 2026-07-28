Susanna Griso rompe su silencio y defiende el comentado look de Luis Enríquez el día de su boda: "Lo hortera hubiese sido ponerse traje"

Aunque disfruta de unos días de descanso tras su boda con Luis Enríquez en la Costa Brava, Susanna Griso ha querido zanjar la polémica surgida en torno al look elegido por su ya marido para darse el 'sí, quiero'. Después de que la guayabera con la que el empresario acudió al enlace generase numerosos comentarios en redes sociales y programas de televisión, la presentadora ha enviado un mensaje al periodista Miquel Valls, de Espejo Público, para explicar por qué esa prenda fue la elección desde el primer momento.

Lejos de las críticas, Susanna ha dejado claro que todo respondía a una decisión meditada y acorde con el estilo de la ceremonia. "Es la boda que queríamos. El novio dijo desde el primer momento que llevaría guayabera, una prenda que entra dentro del protocolo de una ceremonia relajada", escribió la periodista durante la emisión del programa.

La presentadora también quiso responder a quienes cuestionaron que Luis Enríquez no vistiera un traje tradicional, defendiendo que el código de vestimenta estaba en perfecta sintonía con el entorno y el ambiente del enlace, celebrado en el Hostal de La Gavina, en S'Agaró. "En la Costa Brava es lo normal, lo hortera hubiese sido ponerse un traje cuando iba todo el mundo de lino", añadió con contundencia.

Las palabras de Susanna llegan después de varios días en los que el estilismo del novio se ha convertido en uno de los asuntos más comentados de la boda. De hecho, Cruz Sánchez de Lara ya desveló que fue ella quien regaló la guayabera que lució el novio, explicando que el empresario tenía muy claro desde el principio que quería casarse con esa prenda por el carácter relajado de la celebración.