Íñigo Onieva habla por primera vez del incendio que ha puesto en alerta la finca de Tamara Falcó: "Es un horror"

Los incendios que han afectado durante los últimos días a varios municipios del oeste de la Comunidad de Madrid han generado una enorme preocupación entre los vecinos de la zona y también entre algunos rostros conocidos que tienen allí su residencia o propiedades. Uno de ellos es Íñigo Onieva, que ha hablado por primera vez sobre el fuego declarado en el entorno de Aldea del Fresno, donde se encuentra la finca familiar de Tamara Falcó, una propiedad muy especial para la marquesa de Griñón y su familia.

La finca, situada en una amplia zona rural rodeada de monte y naturaleza, quedó muy cerca del perímetro afectado por las llamas durante el incendio que obligó a activar un importante dispositivo de emergencia y provocó desalojos preventivos en varias áreas próximas. Aunque el fuego no llegó a afectar directamente a la propiedad, la situación mantuvo en vilo a los residentes y propietarios de la zona durante horas.

Preguntado por cómo ha vivido estos días, Íñigo no ocultó su preocupación por lo sucedido. "Pues es un horror de situación", aseguró con gesto serio. El empresario explicó además que, aunque hubo momentos de gran incertidumbre, la situación ha mejorado y las personas desalojadas ya han podido regresar a sus casas. "Sé que desalojaron, pero luego ya han vuelto. Así que nada, mucho ánimo, muchísimas gracias a todos los bomberos que están ahí interviniendo. Gracias", añadió, mostrando su reconocimiento a los equipos de emergencia que han trabajado sin descanso para controlar el incendio.

Las palabras del empresario llegan después de varios días marcados por la tensión en la zona, donde los servicios de extinción tuvieron que desplegar un amplio operativo para frenar el avance de las llamas. Afortunadamente, la situación ha evolucionado favorablemente y los desalojados han podido regresar a sus viviendas, aunque el susto ha sido importante.