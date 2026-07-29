Kiko Rivera planta cara a las críticas tras sufrir un ictus: "Voy a seguir viviendo mi vida como me dé la gana"

Kiko Rivera continúa recuperándose después del gran susto de salud que sufrió hace unos días. El DJ e hijo de Isabel Pantoja fue ingresado de urgencia tras sufrir un ictus, un episodio que obligó a permanecer varios días hospitalizado y que generó una enorme preocupación entre su familia, amigos y seguidores. Tras recibir el alta médica y regresar a casa, el artista ha querido compartir un nuevo comunicado en el que actualiza su estado de salud y agradece el apoyo recibido durante este complicado proceso.

A través de sus redes sociales, Kiko ha asegurado que su evolución está siendo muy positiva y que se encuentra mejor de lo que esperaba. "La recuperación va de escándalo. Me encuentro de maravilla y estoy avanzando incluso mejor de lo que esperaba. Al final, la desconexión, la familia, la rehabilitación y la medicación que me han mandado están siendo el mejor tratamiento posible", ha explicado.

El DJ ha reconocido que, por ahora, está intentando mantenerse alejado del ruido mediático y de las redes sociales para centrarse únicamente en su recuperación. "No estoy viendo la televisión ni mucho menos. Intento entrar en redes sociales lo menos posible porque ahora mismo mi prioridad es recuperarme", ha confesado, dejando claro que quiere ser él mismo quien informe de su estado para evitar especulaciones.

En el mismo mensaje, Kiko ha respondido a quienes aseguran que sus publicaciones no las escribe él. "Me parece increíble que haya personas que piensen que los textos me los escribe Lola. De verdad, es sorprendente hasta dónde puede llegar la imaginación de algunos", ha afirmado con contundencia. También ha denunciado las críticas y ataques que ha recibido incluso después de haber sufrido el ictus. "También me parece increíble el bullying al que seguimos estando sometidos, incluso una semana después de haber sufrido un ictus. Pero eso, al final, habla mucho más de quien lo hace que de quien lo recibe", ha añadido.

El artista ha querido mirar al futuro con optimismo y ha dejado una de las reflexiones más impactantes del comunicado. "Dios me debe querer mucho porque, después de dos ictus con solo 42 años, todavía quiere que siga aquí. Deberá pensar que aún me quedan muchas cosas por hacer... y yo no pienso llevarle la contraria", ha escrito, emocionando a sus seguidores.

Lola, su mayor apoyo

Además de actualizar su estado de salud, Kiko ha querido dedicar unas palabras muy especiales a Lola García, que ha estado a su lado durante todo el proceso de recuperación. En un mensaje cargado de emoción, el DJ ha agradecido el apoyo incondicional de su pareja durante los días más difíciles.

"Hay momentos en la vida que te enseñan quién está de verdad. Esta última semana ha sido uno de ellos. No te has separado de mí ni un solo minuto. Has estado cuando hacía falta hablar, cuando el silencio decía más que las palabras y cuando simplemente necesitaba sentir que no estaba solo", ha comenzado escribiendo.

Kiko ha ido un paso más allá y ha dejado una auténtica declaración de amor a Lola. "Eres la mujer de mi vida. Lo digo con la tranquilidad de quien ya no tiene dudas y con la certeza de quien ha aprendido qué es realmente importante. Solo quiero seguir caminando a tu lado, disfrutar de las cosas sencillas, reír, superar juntos lo que venga y llenar nuestra vida de momentos que merezcan la pena", ha expresado.

Finalmente, el DJ ha querido agradecer el cariño recibido durante estos días y ha prometido seguir luchando para recuperarse por completo. "Yo voy a seguir luchando, recuperándome y viviendo mi vida como me dé la gana. Seguimos adelante", ha concluido, dejando claro que afronta esta nueva etapa con fuerza, esperanza y el apoyo de los suyos.