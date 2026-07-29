Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Futuro televisivo

Sarah Santaolalla anticipa su posible fichaje por La Séptima y habla de su hipotética salida de TVE con el cambio de Gobierno: "En septiembre mi vida va a dar siete vueltas de siete grados"

La colaboradora de 'Malas lenguas' y 'Mañaneros 360' alimenta los rumores sobre su posible salto a 'La Séptima', el nuevo canal de la TDT.

Sarah Santaolalla en 'Directo al grano'

Sarah Santaolalla en 'Directo al grano' / LA 1

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Sarah Santaolalla ha dejado una frase que no ha pasado desapercibida en plena cuenta atrás para el nacimiento de 'La Séptima'. La colaboradora de 'Malas lenguas' y 'Mañaneros 360' ha hablado en una entrevista con El Mundo sobre su futuro televisivo, las ofertas políticas que asegura haber recibido y lo que podría ocurrir con su puesto en RTVE si hay un cambio de Gobierno.

La analista descartó por ahora dar el salto a la política mientras siga trabajando en los medios. “Mientras yo esté en los medios no voy a hacer nada vinculado a la política porque me parecería deshonesto”, explicó, antes de bromear con que, si algún día toma esa decisión, lo anunciará “como el del Rey en Nochebuena”. Fue entonces cuando lanzó la frase más llamativa: “En septiembre mi vida va a dar siete vueltas de siete grados y quizás sea la profesora en la clase”.

Un guiño a 'La Séptima'

La declaración ha sido interpretada como una posible indirecta a su futuro profesional, especialmente por la referencia al número siete. Santaolalla es uno de los nombres que han sonado para formar parte de 'La Séptima', el nuevo canal de TDT impulsado por José Miguel Contreras, aunque por ahora no existe confirmación oficial sobre su incorporación.

La colaboradora también se pronunció sobre una hipotética salida de TVE si la derecha llega al poder: “Yo creo que a mí me van a echar la primera o como mucho la tercera de TVE, pero seguirá habiendo oferta para mí”. Y añadió: “Que los fachas no se preocupen por mí, que nunca se me han caído los anillos”.

Noticias relacionadas

Santaolalla defendió que su carrera no depende solo de la televisión pública y recordó que sus primeros trabajos en pantalla los compaginó con otros empleos: “Yo las primeras veces que salí en la televisión salía un lunes y los martes ponía copas”. Entre bromas sobre sus demandas y su perfil mediático, la colaboradora dejó una pista que conecta directamente con uno de los movimientos televisivos más esperados del otoño.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El conductor fallecido en el trágico accidente de coche en Gijón: Miguel Ángel, de 89 años, un hombre 'muy generoso' y vecino de la calle Sporting
  2. Muere a los 80 años José Manuel Rivera Díaz, el ingeniero que hizo de Indusla un referente europeo del perfil laminado
  3. Las vacaciones soñadas de Santiago Abascal en Asturias: un pueblo de 200 habitantes como refugio, visita a Covadonga, los lagos y una cueva de queso Gamonéu, y en yate por Llanes
  4. La ruptura en el PSOE, mucho más que una brecha generacional: el análisis de lo ocurrido tras las primarias de los socialistas de Oviedo
  5. Lo que le faltaba al Huerna: al menos 15 camiones sufren desperfectos tras desprenderse un cable del Negrón durante las obras
  6. La Policía Nacional emite una alerta general que afecta a Asturias en los próximos días: 'Puertas y ventanas cerradas
  7. Jarro de agua fría para Oviedo: la Agencia Estatal de Salud Pública se instalará en Zaragoza
  8. Fallece Juan Figaredo Pidal, médico rescatador de Bomberos de Asturias

Kiko Rivera planta cara a las críticas tras sufrir un ictus: "Voy a seguir viviendo mi vida como me dé la gana"

Kiko Rivera planta cara a las críticas tras sufrir un ictus: "Voy a seguir viviendo mi vida como me dé la gana"

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla exprés más potente y barata del mercado: dispone de tapa a presión con válvula de salida de vapor y anillo de sellado

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla exprés más potente y barata del mercado: dispone de tapa a presión con válvula de salida de vapor y anillo de sellado

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack completo de bastones todoterreno para trekking más barato del mercado: por menos de 15 euros y regulables

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack completo de bastones todoterreno para trekking más barato del mercado: por menos de 15 euros y regulables

El Ayuntamiento de Siero concede una subvención de 14.240 euros a la Cofradía de Nuestra Señora del Buen Suceso de Lugones, organizadora de las fiestas del Carbayu que se celebran este fin de semana

El Ayuntamiento de Siero concede una subvención de 14.240 euros a la Cofradía de Nuestra Señora del Buen Suceso de Lugones, organizadora de las fiestas del Carbayu que se celebran este fin de semana

Oviedo quedó quinta en la carrera por la Agencia de Salud por las carencias del Calatrava: la falta de espacio, el principal inconveniente

Oviedo quedó quinta en la carrera por la Agencia de Salud por las carencias del Calatrava: la falta de espacio, el principal inconveniente

La playa asturiana de "Juego de tronos": virgen, 200 escalones de bajada y un paisaje jurásico

La playa asturiana de "Juego de tronos": virgen, 200 escalones de bajada y un paisaje jurásico

VÍDEO: Entran en vigor las zonas tensionadas de Asturias: ¿Cómo afectará a los contratos de alquiler?

"El Minín" reúne en un libro tres años de investigación para recuperar la historia, las tradiciones y la memoria colectiva de San Juan de la Arena

"El Minín" reúne en un libro tres años de investigación para recuperar la historia, las tradiciones y la memoria colectiva de San Juan de la Arena
Tracking Pixel Contents