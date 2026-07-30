Nueva etapa
Atresmedia toma una decisión sobre la continuidad de Marc Giró tras las audiencias de la primera temporada de 'Cara al show'
El grupo mantiene su apuesta por el formato, que regresará en septiembre tras cerrar su primera tanda con un 5,4% de media.
Carlos Merenciano
'Cara al show' volverá a La Sexta después del verano. Atresmedia ya ha empezado a promocionar el regreso del programa de Marc Giró, que detuvo sus emisiones durante el periodo estival y retomará su hueco en septiembre. La cadena mantiene así su confianza en un formato que nació con vocación de continuidad, no como una apuesta cerrada por temporadas.
El anuncio de su vuelta juega precisamente con la idea de la risa. En la promo aparecen algunos de los invitados que pasaron por el plató en su primera etapa, entre ellos Gabriel Rufián, Yolanda Ramos, Héctor Bellerín, Pedro Almodóvar, Nacho Duato, Pablo Alborán, Antonio Orozco o Estopa, todos ellos entre carcajadas durante sus entrevistas con el presentador.
Una frase con doble lectura
El propio Giró cierra el avance con un mensaje que suena a respuesta: “Quien ríe el último, ríe mejor”. La frase llega después de semanas de comentarios sobre el rendimiento del programa, su salto a La Sexta y la comparación con 'Late Xou', el espacio que el comunicador presentó anteriormente en TVE.
La primera tanda de 'Cara al show', producida por Minuto de Barras SL, se emitió entre el 21 de abril y el 7 de julio y promedió un 5,4% de cuota y 430.000 espectadores. El formato llegó a bajar al 3,7% y 318.000 seguidores en su penúltima entrega, aunque también firmó entregas del 8,5%, llegando a superar a La 1 durante su estreno.
Estudiando los datos obtenidos, La Sexta ha decidido no romper con el programa y prepara ya su regreso para “muy pronto”. El nuevo curso servirá para comprobar si 'Cara al show' logra reforzar su posición en la parrilla y si Marc Giró consigue convertir esa frase de la promo en una declaración de intenciones para su segunda etapa.
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Fuente: El Periódico
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