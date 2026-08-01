Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desprendimiento en el CaresIndraSube a gasolinaNuevas viviendas OviedoCrisis en CeutaFuneral padre Paula Echevarría
instagramlinkedin

53 edición

Rosalía, Aitana, Alejandro Sanz y Ana Mena apuntan alto de los Premios Juventud, que se celebrarán en Starlite Marbella: lista completa de nominados

La gran gala de la música y la cultura pop de habla hispana sale por primera vez de Estados Unidos

Rosalía, Aitana, Alejandro Sanz y Ana Mena, nominados en los Premios Juventud 2026.

Rosalía, Aitana, Alejandro Sanz y Ana Mena, nominados en los Premios Juventud 2026.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Yotele

Madrid

La organización de los Premios Juventud, que este año abandonan Estados Unidos por primera vez para celebrarse en España, han hecho pública la lista de nominados, en la que destacan nombres nacionales con proyección global como Rosalía con cinco nominaciones y Aitana y Alejandro Sanz con cuatro. Ana Mena, Manuel Carrasco y Amaia, se cuelan entre los candidatos con una nominación. 

Entre los grandes novedades de esta edición, destacan las nuevas categorías dedicadas al talento español y europeo. La gala, organizada por Televisa Univision, se retransmitirá la noche del 3 de septiembre para millones de espectadores en Estados Unidos, Latinoamérica y España desde la Cantera de Nagüeles de Starlite Marbella.

De esta manera, la 23ª edición de Premios Juventud se consolida como una de las citas más destacadas de la música latina, con 50 categorías que reconocen lo mejor de la música, la televisión, el streaming, los creadores de contenido y la cultura pop,

Este año, el evento reúne a más de 330 artistas, grupos, productores y creadores nominados. Carín León encabeza la lista con nueve candidaturas, seguido de BeéleKany García y Rauw Alejandro, con siete cada uno. Muy cerca están ShakiraRomeo SantosKarol GOvy On The DrumsManuel TurizoEladio CarriónFarruko y Quevedo, con seis nominaciones cada uno, y Maluma y Myke Towers, con cinco. 

Completan el grupo de grandes protagonistas Bad BunnyDanny OceanOzunaFeidYoung MikoYandelLuis Fonsi y Ricky Martin, entre muchos otros: un mapa que recorre el urbano, el pop, la música mexicana, la tropical y el dance latino en su máxima expresión.

Esta edición tiene, además, un acento muy especial para España y EuropaRosalía —una de las artistas que actuó en Starlite Occident cuando todavía estaba construyendo su carrera— lidera el pulso español con cinco nominaciones, entre ellas Álbum del Año por "LUX". Junto a ella, Aitana y Alejandro Sanz suman cuatro candidaturas cada uno.

Premios Juventud ha querido dar un espacio propio a esa fuerza europea con la categoría "Mejor Euro-Song", que reúne a Ana MenaManuel CarrascoAmaiaJudelineBad GyalElvis Crespo y La Oreja de Van Gogh, entre otros. A ella se suma "Creator de España", primer reconocimiento de la franquicia al talento digital español, con Elena GortariJordi Rodríguez MorenoLola LolitaNil Ojeda yTatiana Kaer como nominados.

Noticias relacionadas

Los ganadores de las 50 categorías que reconocen lo mejor de la música, la televisión, el streaming, los creadores de contenido y la cultura pop, serán elegidos exclusivamente por el público. Las votaciones estarán abiertas hasta el 10 de agosto y en los próximos días se anunciará la identidad de los presentadores de la gana, así como de nuevos invitados. 

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 100 euros por tener una avería en carretera, indicar el accidente con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  2. Fallece Luis Ángel Echevarría, padre de Paula Echevarría
  3. Multado con 100 euros tras echar gasolina diésel, pagar y marcharse después del encarecimiento con un coste de 94,71 euros: la Guardia civil extrema la vigilancia
  4. En imágenes: funeral de Luis Ángel Echevarría, padre de Paula Echevarría en Candás
  5. Multitudinaria despedida en Candás al padre de la actriz Paula Echevarría, Luis, que murió ayer a los 76 años: 'Era irrepetible
  6. Grave desprendimiento en la Ruta del Cares: hay tres montañeros heridos, uno de ellos de gravedad
  7. Multado con 200 euros en la operación salida del verano por circular a la velocidad obligatoria en carretera pero no fijarse en la señal s-13: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
  8. Incendia su piso en Oviedo tras ser desahuciado, se tira por la ventana y acaba entrando en otra vivienda

El Derrame Rock vuelve a Langreo: habrá un gran concierto conmemorativo de los 30 años del festival en Talleres del Conde

El Derrame Rock vuelve a Langreo: habrá un gran concierto conmemorativo de los 30 años del festival en Talleres del Conde

"El Sanedrín de Mareo" abre la temporada del Sporting

"El Sanedrín de Mareo" abre la temporada del Sporting

Espectáculo sobre ruedas en Grado: la carrera de motos de enduro Meringrades 2026 arranca en la villa moscona

Espectáculo sobre ruedas en Grado: la carrera de motos de enduro Meringrades 2026 arranca en la villa moscona

En imágenes, la vuelta de reconocimiento del Meringrades 2026

En imágenes, la vuelta de reconocimiento del Meringrades 2026

Candás celebra un multitudinario Festival de la Sardina, con cinco mil kilos a la venta y primer premio para el Restaurante Casa Cristina, de Albandi

Candás celebra un multitudinario Festival de la Sardina, con cinco mil kilos a la venta y primer premio para el Restaurante Casa Cristina, de Albandi

EN IMÁGENES: Festival de la Sardina de Candás

EN IMÁGENES: Festival de la Sardina de Candás

Un centenar de criollos y costillas para una gran comida popular en Oviedo

Un centenar de criollos y costillas para una gran comida popular en Oviedo

Lluvia de dinero en el Estanco de la Suerte de Oviedo: reparten un premio de la Bonoloto

Lluvia de dinero en el Estanco de la Suerte de Oviedo: reparten un premio de la Bonoloto
Tracking Pixel Contents