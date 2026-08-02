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Juan del Val: “Yo nunca he visto a cinco amigos ir juntos al teatro, pero sí veo a cinco amigas”

Durante su visita a Tenerife, Juan del Val, autor de 'Vera, una historia de amor', reflexionó sobre las críticas a su novela, argumentando que la originalidad reside en la forma de contar la historia

Juan del Val: “Yo nunca he visto a cinco amigos ir juntos al teatro, pero sí veo a cinco amigas”

Juan del Val: “Yo nunca he visto a cinco amigos ir juntos al teatro, pero sí veo a cinco amigas”

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Jorge Dávila

La primera visita de Juan del Val como escritor a Tenerife no dejó a nadie indiferente. El ganador del Premio Planeta con la novela Vera, una historia de amor llamó la atención del público que el pasado miércoles se dio cita en el Auditorio de El Sauzal para disfrutar de sus reflexiones y de las de Ángela Banzas, finalista del mismo certamen literario con la obra Cuando el viento hable. El encuentro estuvo organizado por la librería Barco de papel y en el mismo el autor madrileño destacó el importante rol que tienen las mujeres en la actividad cultural de este país. “Yo nunca he visto a cinco amigos ir juntos al teatro, pero sí veo a cinco amigas”, señala en un instante de la conversación en la que toca algunas claves de la historia que lo ha convertido en uno de los escritores más leídos de los últimos meses.

"El mercado cultural español lo sostienen las mujeres. Ellas son las que van al teatro, las que quedan para ir al cine, las que consumen más horas de lectura"

Del Val no se reprimió a la hora de contestar a los que apuntan que Vera, una historia de amor es un relato “previsible que no aporta nada nuevo”… “Sobre si ésta historia se ha contado o no, yo suelo decir que todo está escrito ya”, avanza el autor de libros como Candela, premio Primavera 2019, Delparaíso Bocabesasegundos antes de exponer que “es un problema que tienen determinados autores, porque al igual que ocurre en el cine, todos los planos cinematográficos ya han sido rodados. No hay nadie que pueda abordar, nadie, escribiendo ningún sentimiento nuevo o un pensamiento al que no haya llegado otro autor hace, por lo menos , tres siglos. Además, es probable que él lo haya hecho mejor que tú. Por lo tanto lo que queda tiene que ver con la originalidad y con una manera de contar una historia que pueda atrapar la curiosidad de los lectores”.

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¿Un escritor de lectoras?

Juan del Val asegura que en Vera, una historia de amor los personajes están por encima de la trama y que no tienen ningún problema en que digan que su escritura encuentra más lectoras que lectores. “Creo, sinceramente, que mis libros también los leen los hombres, pero si entramos en este debate hay que hacer varias puntualizaciones…”. Y es que el colaborador de El Hormiguero está convencido de que “el mercado cultural español lo sostienen las mujeres. Ellas son las que van al teatro, las que quedan para ir al cine, las que consumen más horas de lectura. Desconozco la proporción exacta, pero puede estar en un siete a tres”. Él, de momento, no se siente mal con esa etiqueta pero deja claro que la realidad es la que es. “Yo nunca he visto a cinco amigos ir juntos al teatro, pero sí veo a cinco amigas”, sostiene sin perder la perspectiva de que “el que no quiera ver esta realidad no se está enterando de esta película”.

Fuente: El Periódico

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