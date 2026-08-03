Alejandra Rubio defiende a Terelu Campos y responde a José María Almoguera: "Con mi madre se sigue ganando mucho dinero"

La tensión en el clan Campos continúa generando titulares incluso después del esperado cara a cara televisivo entre Terelu Campos y Carmen Borrego, un encuentro que evidenció la profunda fractura que atraviesa la familia. Aunque ambas hermanas intentaron acercar posturas, las declaraciones de su entorno demuestran que el conflicto sigue muy presente y que las heridas todavía no están completamente cerradas.

En este contexto, Alejandra Rubio ha decidido hablar alto y claro para defender públicamente a su madre y responder también a su primo, José María Almoguera, con quien ha protagonizado un cruce de declaraciones en las últimas semanas.

La hija de Terelu Campos fue especialmente contundente al referirse al papel que su madre desempeña en televisión y al negocio que genera alrededor de su figura. "Mi madre ha demostrado que es un buen personaje y con mi madre se sigue ganando mucho dinero. Entonces, igual que lo gana ella, lo ganan los demás, ¿no? Esto es bidireccional, lo que hemos hablado siempre", afirmó.

Sus palabras llegan después de que José María Almoguera cuestionara algunas de las declaraciones realizadas por Alejandra en una entrevista reciente, unas críticas a las que ella también ha querido responder. La colaboradora explicó que en ningún momento se ha arrepentido de decisiones pasadas, sino que simplemente reflexionó sobre cómo habría actuado en las circunstancias actuales. "No es que me haya arrepentido, es que simplemente he dicho que igual, en cómo es mi vida ahora, hubiera tomado otras decisiones. ¿Que eso significa que lo viva con un drama? Para nada", aseguró.

Alejandra insistió en que siempre intenta expresarse con sinceridad, aunque eso termine generando nuevas polémicas. "Siempre se me ha pedido que me ubique, pero cuando soy sincera también está mal. Al final, lo poco que he visto se me acaba dando la razón, porque ni siquiera se pierde el tiempo en leer la entrevista completa", lamentó

La colaboradora también quiso aclarar el sentido de una de las frases que más revuelo había provocado: cuando aseguró que no tiene la culpa de haber nacido en la familia Campos. Lejos de renegar de sus orígenes, explicó que se siente profundamente orgullosa de pertenecer a una saga tan conocida. "Si pudiéramos elegir, mis hijos igual el día de mañana dicen que les hubiera encantado que su madre fuera pelirroja, pero es que esto es lo que toca. Yo estoy orgullosa de la familia en la que he nacido", afirmó.