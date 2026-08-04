María José Suárez da la última hora sobre el estado de salud de Bertín Osborne

Después de varias semanas marcadas por sus problemas de salud y de haber tenido que reducir parte de su actividad profesional, Bertín Osborne afronta un momento mucho más esperanzador. El cantante y presentador, que ha atravesado una recuperación más lenta de lo previsto, parece estar ya en la recta final de ese proceso y con la vista puesta en retomar pronto sus compromisos laborales.

Quien ha ofrecido la última hora sobre su estado ha sido María José Suárez, que ha confirmado que la evolución del artista es favorable y que confía en verlo completamente recuperado muy pronto.

"Está mejor, ¿eh? Está mejorcillo. Ya vamos a empezar pronto con la grabación del show, así que espero que esté totalmente recuperado porque ha tenido ahí una rachita que no terminaba de ponerse bien", ha explicado.

La modelo ha detallado que la recuperación de Bertín ha sido irregular, con avances y recaídas que han retrasado su vuelta al trabajo. "Estaba mejor, pero luego otra vez retranqueaba y otra vez para atrás, así que bueno, eso ya es la definitiva", ha añadido, dejando entrever que el presentador ya encara la fase final de su recuperación.

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Con estas declaraciones, María José Suárez transmite un mensaje de optimismo sobre la salud de Bertín Osborne, que se prepara para regresar a los platós y retomar las grabaciones de su nuevo proyecto tras un periodo complicado en el que su recuperación no terminaba de consolidarse.