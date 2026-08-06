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Doble adiós

Dos expulsados de 'Maestros de la costura Celebrity' ayer: “La decisión más difícil”

Pepón Nieto y Edu Román abandonaron el talent de La 1 tras una noche especialmente exigente para los aprendices.

Pepón Nieto y Edu Román en 'Maestros de la costura Celebrity'

Pepón Nieto y Edu Román en 'Maestros de la costura Celebrity' / RTVE

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Carlos Merenciano

Madrid

La séptima gala de 'Maestros de la costura Celebrity terminó con dos despedidas y con el taller más tocado que de costumbre. El programa de La 1, emitido este miércoles 5 de agosto, llevó a los concursantes a enfrentarse al reto más exigente de la temporada y cumplió lo anunciado: dos aspirantes tuvieron que quitarse el mandil en una misma noche.

El primero en marcharse fue Pepón Nieto, que no logró completar con éxito un diseño de pasarela inspirado en las creaciones de Max Alexander. El actor asumió que había intentado hacer una prenda demasiado ambiciosa para el tiempo disponible. “La semana pasada me dijisteis que era el favorito... y mira”, bromeó antes de despedirse del concurso.

Una decisión al límite

Raquel Sánchez Silva destacó la evolución de Pepón durante su paso por el programa. Él también reconoció lo aprendido desde su llegada al taller: “Cuando llegué aquí no sabía ni enhebrar una máquina de coser. He aprendido a valorar el trabajo que hay detrás de una prenda”.

La segunda expulsión se decidió en una prueba con piezas de impresión 3D, guiada por Isabel Sanchís y Paula Maiques. Edu Román quedó en la cuerda floja junto a Mario Vaquerizo y Beatriz Luengo, en una deliberación especialmente ajustada para el jurado formado por Lorenzo Caprile, María Escoté y Luis de Javier.

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Caprile avisó antes de comunicar el resultado: “Es la decisión más difícil que hemos tomado en esta edición hasta este momento”. Finalmente, un pequeño fallo técnico inclinó la balanza contra Edu Román, que aceptó el veredicto con serenidad: “Es una sensación agridulce. Los mínimos detalles te pueden costar la expulsión”. Raquel Sánchez Silva cerró la entrega reconociendo el desgaste de la noche: “Ha sido un programa muy difícil”.

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Fuente: El Periódico

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