Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Otra mentira

'Mañaneros 360' desmonta el bulo de Hermann Tertsch contra RTVE por un supuesto vídeo grabado en Ceuta falseando la realidad

El programa de La 1 asegura que el equipo señalado por el eurodiputado de Vox no era de TVE, sino de la televisión pública belga VRT.

Javier Ruiz y Hermann Tertsch

Javier Ruiz y Hermann Tertsch / RTVE/Fundación Disenso

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

'Mañaneros 360' ha desmentido este miércoles 5 de agosto uno de los bulos difundidos en redes sobre la crisis migratoria de Ceuta. El programa de La 1, presentado por Javier Ruiz, se ha detenido en un vídeo en el que aparece un equipo de televisión grabando a un niño que, presuntamente, habría llegado a la ciudad autónoma durante la crisis.

Las imágenes fueron utilizadas por Hermann Tertsch para acusar a TVE de preparar una supuesta escenificación. El eurodiputado de Vox aseguró que la televisión pública había iniciado “producciones cinematográficas con actores marroquíes”, con unos “simulando periodismo” y otros “simulando escenas en Ceuta”.

RTVE niega que fuera un equipo suyo

Sin embargo, 'Mañaneros 360' ha aclarado que ese equipo no pertenece a TVE. Según explicó el magacín, los reporteros que aparecen en el vídeo trabajan para VRT, la televisión pública belga, con la que el programa contactó para contrastar lo ocurrido y ofrecer su versión.

Desde VRT niegan haber preparado ninguna escena. La cadena belga sostiene que “no han escenificado nada que no estuviera ocurriendo” y lamenta que las imágenes se hayan sacado de contexto para alimentar la polarización en torno a la situación de Ceuta.

Noticias relacionadas

El vídeo y el mensaje de Tertsch se han difundido ampliamente entre perfiles afines a la ultraderecha. Pese al desmentido emitido por el programa de La 1, el eurodiputado no había eliminado la publicación en la que señalaba directamente a TVE.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El lamento de los amigos de Laura, la guardia civil asesinada por su exmarido en el cuartel de Llanes: 'La mató por ser feliz y hacer su vida
  2. Crónica de una tragedia en pleno cuartel de Llanes: el agente Dámaso, que estaba 'obsesionado' con su exmujer, entró por el garaje y la tiroteó en una oficina
  3. En imágenes: un guardia civil mata a su exmujer en el cuartel de Llanes y muere tras un tiroteo con compañeros en su huida
  4. Fallece un hombre de 68 años tras caer por unas escaleras en un edificio de Gijón
  5. Venta millonaria a la vista: el Celtic de Glasgow aprieta por Hassan
  6. El guardia civil que mató a su exmujer en el cuartel de Llanes sustrajo el arma a un compañero y le habían comunicado su expulsión del cuerpo
  7. Un helicóptero, un dron y más de 100 agentes de tráfico con controles en los accesos: el dispositivo especial de la DGT por el 88º Descenso del Sella
  8. El magnate de origen asturiano Alfonso Fanjul, rey del azúcar, muere sin llegar a ver la democracia en Cuba

Dani Martínez viajará desde 2050 hasta Avilés con el humor, la nostalgia y las sorpresas de "Remember"

Dani Martínez viajará desde 2050 hasta Avilés con el humor, la nostalgia y las sorpresas de "Remember"

Los accidentes laborales dejan 358 fallecidos hasta junio, con un leve descenso, mientras aumentan los siniestros con baja

Los accidentes laborales dejan 358 fallecidos hasta junio, con un leve descenso, mientras aumentan los siniestros con baja

Carmen Borrego, rotunda sobre su relación con Terelu Campos: "Ese vínculo no se va a romper"

Carmen Borrego, rotunda sobre su relación con Terelu Campos: "Ese vínculo no se va a romper"

Los fichajes del Avilés ponen el listón alto: "Todo jugador quiere estar en puestos de play-off"

Los fichajes del Avilés ponen el listón alto: "Todo jugador quiere estar en puestos de play-off"

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Setenta y siete puestos de trabajo durante un año: así es el nuevo Taller de Empleo "Rompiendo el Círculo" en San Martín del Rey Aurelio

Setenta y siete puestos de trabajo durante un año: así es el nuevo Taller de Empleo "Rompiendo el Círculo" en San Martín del Rey Aurelio

Vox reclama al Ayuntamiento de Oviedo una reunión con los vecinos de Torrecerredo ante la incógnita del uso del edificio hasta hace poco abandonado

Vox reclama al Ayuntamiento de Oviedo una reunión con los vecinos de Torrecerredo ante la incógnita del uso del edificio hasta hace poco abandonado

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser más potente y barata del mercado: incluye enrollamiento automático con desconexión de seguridad

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser más potente y barata del mercado: incluye enrollamiento automático con desconexión de seguridad
Tracking Pixel Contents