Paula Echevarría comparte la carta más emotiva en su 49 cumpleaños: "Estaré muy atenta a tu señal, papá"

El 7 de agosto dejó de ser un cumpleaños cualquiera para Paula Echevarría. La actriz celebró ayer sus 49 años apenas unos días después de despedirse de su padre, un golpe que ha cambiado por completo el significado de una fecha que durante casi medio siglo estuvo unida a uno de los gestos más especiales de su vida.

A través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, compartió cómo vivió este aniversario tan diferente, recordando una tradición que se había repetido durante 48 años y que ayer echó profundamente de menos. "7 de agosto. Hoy es mi cumpleaños... Durante 48 años, a las 7 de la tarde en punto (hora a la que nací), recibí un beso, una felicitación, un mensaje o una llamada de mi padre, estuviera donde estuviera... Nunca lo hacía antes de esa hora", escribió.

Consciente de que era su primer cumpleaños sin él, confesó que pasó el día esperando encontrar alguna señal que le hiciera sentir su presencia. "Hoy estaré muy atenta a tu señal, papá... Sé que encontrarás la forma de hacerlo", añadió, acompañando sus palabras de un brillo que simboliza ese vínculo que siente que sigue existiendo.

La intérprete reconoció que llegó a los 49 años en uno de los momentos más difíciles de su vida. "Cumplo 49 años en un momento difícil y con mucho dolor", admitió, aunque también aseguró que intentó mirar más allá de la tristeza para aferrarse a todo lo que sigue teniendo a su lado.

En su reflexión quiso poner en valor el apoyo incondicional de su entorno más cercano: su madre, sus hijos, su pareja, su hermano, sus sobrinas, su cuñada, sus tíos y sus amigos. "Veo que tenemos salud, veo que estamos muy bien acompañados y veo una vida por delante para disfrutar y vivir", expresó, agradeciendo además todas las muestras de cariño recibidas en estos días.

Lejos de dejarse vencer por el dolor, convirtió este cumpleaños en un homenaje a la figura de su padre y al tiempo compartido con él. "Gracias, vida, a pesar de este golpe, gracias por haberme dado el mejor padre y haberme dejado disfrutarlo tanto estos 49 años, y gracias por todo lo que tengo a mi alrededor para disfrutar los años que están por venir", concluyó.