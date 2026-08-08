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Anabel Pantoja despeja los rumores de crisis con David Rodríguez: así es el gesto que lo evidencia

La sobrina de la tonadillera deja claro cómo se encuentra la relación con el padre de su hija

Anabel Pantoja despeja los rumores de crisis con David Rodríguez: así es el gesto que lo evidencia

Anabel Pantoja despeja los rumores de crisis con David Rodríguez: así es el gesto que lo evidencia

Jota Caral

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EP

MADRID

Anabel Pantoja vuelve a dejar claro que su relación con David Rodríguez sigue adelante. La influencer ha recurrido a sus redes sociales para felicitar públicamente a su pareja por su 29 cumpleaños, un gesto con el que, una vez más, hace frente a los continuos rumores que desde hace meses apuntan a una posible crisis entre ambos.

La relación de Anabel y David se ha convertido en objeto de atención en numerosas ocasiones. Sus idas y venidas, los momentos en los que han decidido mantener un perfil más discreto y cualquier movimiento en sus redes sociales han alimentado las especulaciones sobre el estado de su relación. Sin embargo, la sevillana ha querido pronunciarse de una manera muy personal y, sobre todo, con mucho sentido del humor.

Con motivo del cumpleaños de David, Anabel ha compartido una fotografía junto a él acompañada de un mensaje que no ha pasado desapercibido: "Con más crisis que la bolsa de Nueva York", ha escrito la influencer, haciendo un guiño precisamente a todos esos comentarios que durante tanto tiempo han situado a la pareja en el centro de los rumores. Lejos de quedarse ahí,ha continuado su felicitación con unas palabras mucho más cariñosas: "Felices 29 años, quien los cogiera. Te quiero, papi". Una declaración pública de amor con la que demuestra que, al menos de puertas hacia fuera, la complicidad entre ambos continúa intacta.

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La publicación llega además en un momento en el que cualquier gesto de la pareja es analizado con lupa. Por eso, la felicitación de Anabel adquiere un significado especial, ya que no solo celebra el cumpleaños de David, sino que también responde con ironía a quienes llevan tiempo hablando de una posible ruptura. Así, mientras los rumores sobre una supuesta crisis siguen circulando, ella opta por responder de la manera más directa compartiendo públicamente su cariño hacia su chico y celebrando junto a él sus 29 años.

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