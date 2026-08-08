Anabel Pantoja despeja los rumores de crisis con David Rodríguez: así es el gesto que lo evidencia
La sobrina de la tonadillera deja claro cómo se encuentra la relación con el padre de su hija
EP
Anabel Pantoja vuelve a dejar claro que su relación con David Rodríguez sigue adelante. La influencer ha recurrido a sus redes sociales para felicitar públicamente a su pareja por su 29 cumpleaños, un gesto con el que, una vez más, hace frente a los continuos rumores que desde hace meses apuntan a una posible crisis entre ambos.
La relación de Anabel y David se ha convertido en objeto de atención en numerosas ocasiones. Sus idas y venidas, los momentos en los que han decidido mantener un perfil más discreto y cualquier movimiento en sus redes sociales han alimentado las especulaciones sobre el estado de su relación. Sin embargo, la sevillana ha querido pronunciarse de una manera muy personal y, sobre todo, con mucho sentido del humor.
Con motivo del cumpleaños de David, Anabel ha compartido una fotografía junto a él acompañada de un mensaje que no ha pasado desapercibido: "Con más crisis que la bolsa de Nueva York", ha escrito la influencer, haciendo un guiño precisamente a todos esos comentarios que durante tanto tiempo han situado a la pareja en el centro de los rumores. Lejos de quedarse ahí,ha continuado su felicitación con unas palabras mucho más cariñosas: "Felices 29 años, quien los cogiera. Te quiero, papi". Una declaración pública de amor con la que demuestra que, al menos de puertas hacia fuera, la complicidad entre ambos continúa intacta.
La publicación llega además en un momento en el que cualquier gesto de la pareja es analizado con lupa. Por eso, la felicitación de Anabel adquiere un significado especial, ya que no solo celebra el cumpleaños de David, sino que también responde con ironía a quienes llevan tiempo hablando de una posible ruptura. Así, mientras los rumores sobre una supuesta crisis siguen circulando, ella opta por responder de la manera más directa compartiendo públicamente su cariño hacia su chico y celebrando junto a él sus 29 años.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente robot de cocina más barato del mercado: consigue un resultado óptimo de amasado y mezcla
- Alarma en Oviedo por un incendio en una sidrería del Gran Bulevar El Vasco: clausurados por prevención el supermercado, bazar y gimnasio del complejo
- Un brote de salmonelosis en un restaurante de Oviedo genera decenas de atenciones en Urgencias del HUCA
- Que ninguna mujer tenga que vivir bajo el miedo', claman en Llanes en el funeral por la guardia civil asesinada por su expareja
- El plan asesino del agente Dámaso: robó una pistola de una taquilla en Zamora, entró al cuartel de Llanes aprovechando que salía un coche y mató a su exmujer de dos tiros
- La agente asesinada en Llanes pidió una orden de alejamiento y de protección en diciembre, pero se la denegaron: no se tuvieron en cuenta los antecedentes
- EN IMÁGENES: Llanes despide a la guardia civil Laura Cruz
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera espresso de estilo vintage más barata del mercado: prepara cafés como en una cafetería