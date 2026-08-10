Carlo Costanzia confirma que el nacimiento de su hija con Alejandra Rubio es inminente: "Ya estamos ahí a puntito"

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia cuentan ya los días para convertirse en padres por segunda vez. Después de varios meses en los que han vivido el embarazo con una mezcla de ilusión y discreción, la pareja se encuentra inmersa en los preparativos para la llegada de su primera hija. La colaboradora de televisión ha seguido compaginando su vida personal con sus compromisos profesionales durante gran parte de la gestación, mientras que el actor ha permanecido a su lado en esta etapa tan especial para ambos.

Ahora ha sido el propio Carlo quien ha confirmado que el nacimiento de la pequeña está cada vez más cerca. "Sí, ya estamos ahí a puntito", ha asegurado, dejando claro que la pareja afronta ya la recta final del embarazo y que el momento del parto podría producirse en cualquier momento.

El actor no ha ocultado la emoción con la que espera conocer a su hija. "Claro, por supuesto", ha respondido cuando le preguntaron si tiene ganas de verle la cara por primera vez, reflejando la ilusión con la que está viviendo esta nueva etapa personal.

Además, Carlo ha desvelado un detalle hasta ahora desconocido sobre los últimos preparativos en casa. Según ha explicado, ambos tuvieron que abandonar temporalmente su vivienda mientras realizaban trabajos de pintura. "Sí, hombre, claro, con la pintura y todo no puede estar ahí Alejandra", ha comentado, explicando que la futura madre no podía permanecer en el domicilio durante esos días debido a las obras.

Pese a esos cambios, la pareja no tiene previsto mudarse por el momento. "Por ahora no, está todo muy caro", ha señalado con total naturalidad, descartando que estén buscando una nueva vivienda para iniciar esta nueva etapa como familia.

Carlo también se ha pronunciado sobre el reciente cara a cara entre su suegra, Terelu Campos, y la hermana de esta, Carmen Borrego, asegurando que la situación no le ha afectado especialmente. "Bien, bien, todo bien", ha respondido, antes de dejar claro que la entrevista tampoco le molestó: "No, para nada".

En cambio, ha preferido mantenerse completamente al margen cuando le preguntaron por José María Almoguera. "No me voy a meter en eso, ¿vale?", respondió de forma tajante, zanjando cualquier intento de comentar las últimas polémicas familiares.

Tampoco ha querido revelar uno de los secretos que más curiosidad está despertando: el nombre de su futura hija. "No te lo voy a decir", respondió entre sonrisas, manteniendo intacta una incógnita que la pareja sigue guardando con total discreción a pocas semanas de dar la bienvenida a su hija.