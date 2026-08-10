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Carmen Borrego advierte sobre la relación de Alejandra Rubio en la recta final de su embarazo: "¿No te has enterado de que se acabó?"

La colaboradora se pronuncia en la recta final del embarazo de la influencer

Carmen Borrego explota y advierte sobre el embarazo de Alejandra Rubio: &quot;Voy a hablar de mi sobrina&quot;

Carmen Borrego explota y advierte sobre el embarazo de Alejandra Rubio: "Voy a hablar de mi sobrina"

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EP/F. L.

Carmen Borrego ha dicho basta. La colaboradora de televisión ha mostrado públicamente su enfado por el constante interés mediático que rodea a su sobrina Alejandra Rubio, que se encuentra ya en la recta final de su embarazo y espera con ilusión la llegada de su segundo hijo junto a Carlo Costanzia. En las últimas semanas, cualquier movimiento de la pareja ha generado titulares, desde los preparativos en su vivienda hasta las declaraciones del actor sobre el inminente nacimiento de la pequeña.

En este contexto, la tía de la protagonista no ha ocultado su malestar cuando los periodistas volvieron a preguntarle por el embarazo de Alejandra. Visiblemente molesta, zanjó el asunto de forma contundente: "¡Se acabó! Qué no voy a hablar de mi sobrina, que dejemos en paz a mi sobrina. Y que no tenga absolutamente nada que decir, nada, de nada, de nada, de nada".

Con estas palabras, la hija de María Teresa Campos quiso dejar claro que no piensa alimentar más especulaciones sobre la hija de Tedrelu y que considera que la joven merece vivir con tranquilidad las últimas semanas antes del nacimiento de su hija.

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Además, Carmen también fue preguntada por su hijo, José María Almoguera, sobre quien aseguró que se encuentra perfectamente. "Mi hijo fenomenal", respondió con una sonrisa. Sin embargo, cuando le plantearon si finalmente tendrá ocasión de conocer a Carlo Costanzia Junior y a la bebé que está en camino, volvió a mostrarse tajante: "Escucha, ¿no te has enterado de que se acabó el tema?". La colaboradora deja así claro que no piensa pronunciarse sobre los asuntos familiares que afectan tanto a su hijo como a su sobrina, marcando un límite.

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