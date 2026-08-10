Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo cancelan su boda tras conocerse una información de última hora: Gabriela Guillén destapa su romance con el futbolista

Tras salir a la luz la "no boda" de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, ahora la pareja parece que tendrá que hacer frente a un nuevo bombazo que salpica su relación.

Se trata del supuesto affaire que el futbolista habría tenido nada más y nada menos que con Gabriela Guillén, expareja de Bertín Osborne.

La paraguaya habría confesado su idilio con el portuguén mientras consursaba en Supervivientes y ahora ha sido Leticia Requejo la que ha aportado más datos sobre este romance que habría durado dos años. "Tuvieron un affaire que duró dos años, sería aproximadamente un año y medio, sería de 2015 al verano de 2016, cuando estuvo soltero”, explicó la periodista.

Lo que no se sabe aún es si la propia Georgina conocía esta relación y cómo habría influido en su noviazgo con el futbolista.

Rumor del verano

La supuesta boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en Madeira ha terminado convirtiéndose en uno de los grandes rumores del verano. Pese a la enorme expectación generada durante los últimos días, el enlace no se celebró este fin de semana y la pareja mantiene en secreto sus verdaderos planes.

La posibilidad de que el futbolista portugués y la influencer se dieran el 'sí, quiero' el pasado sábado 8 de agosto disparó las especulaciones. Varias informaciones apuntaban a la Catedral de Funchal, ciudad natal de Cristiano, como escenario de la ceremonia, mientras que el exclusivo hotel Savoy Palace habría sido reservado para una posterior celebración con familiares y amigos.

Sin embargo, ni Cristiano ni Georgina confirmaron en ningún momento la noticia. La confusión llegó a tal punto que miles de curiosos se congregaron ante la catedral esperando la llegada de los novios, pero el enlace que finalmente tuvo lugar en el templo correspondía a otra pareja. El propio "novio" reaccionó con emojis de risa ante el revuelo generado en redes sociales.

Los rumores, además, ya habían tenido un primer capítulo una semana antes. Una presunta invitación situaba la boda el 1 de agosto en la Quinta da Regaleira, en Sintra, pero esa versión fue desmentida y el recinto continuó abierto al público con normalidad.

En medio de todas las incógnitas, Edu Aguirre ha optado por guardar silencio al ser preguntado por la famosa boda. El periodista, gran amigo de la pareja, no ha querido hacer comentarios sobre un posible enlace del futbolista y la empresaria, una discreción que solo alimenta el misterio en torno a una de las bodas más esperadas.

Por ahora, lo único confirmado es que Cristiano y Georgina siguen comprometidos y que no existe una fecha oficial anunciada para su boda. De hecho, fuentes del entorno del jugador han descartado que el enlace fuera a celebrarse este mes, mientras la pareja continúa preservando su intimidad.