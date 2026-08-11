Paz Vega explica el motivo de su cambio de imagen y se sincera sobre su primer verano tras la separación

Paz Vega anunciaba el pasado año el fin de su matrimonio con Orson Salazar tras más de dos décadas de relación y tres hijos en común, la actriz sevillana ha optado por afrontar este nuevo capítulo de su vida centrada en sus proyectos laborales y en recuperar la tranquilidad. A ello se suma el proceso para resolver su situación con Hacienda, una cuestión que ha marcado parte de su actualidad en los últimos meses.

En una de sus últimas apariciones públicas, la intérprete sorprendió con un renovado cambio de imagen y explicó con total naturalidad el motivo de este nuevo look. "Para estar fresquita para el verano, mira, con el calor que hace", comentó entre risas, restando importancia a la transformación y dejando claro que se trata de una decisión práctica para hacer frente a las altas temperaturas.

La actriz también se mostró muy sincera al hablar de cómo está viviendo este primer verano como mujer separada. Lejos de centrarse en el plano sentimental, aseguró que atraviesa un momento positivo gracias al trabajo. "Trabajando mucho y muy bien, contenta", afirmó, dejando entrever que su carrera profesional se ha convertido en uno de sus principales apoyos durante esta nueva etapa.

Respecto a su situación económica y fiscal, quiso lanzar un mensaje tranquilizador. Preguntada por la deuda que mantiene con Hacienda, respondió de forma breve pero clara: "Se está solucionando". Una declaración con la que transmite que el proceso sigue su curso y que confía en resolver definitivamente este asunto mientras continúa volcada en sus compromisos profesionales y personales.

Noticias relacionadas

Con estas palabras, la actriz demuestra que afronta el presente con optimismo y serenidad, apostando por el trabajo y por una actitud positiva para dejar atrás los meses más complicados y seguir construyendo una nueva etapa en su vida.