Última hora sobre el paradero de David Bisbal tras ser una de las víctimas del terremoto de Colombia: "Dios mío... por favor"

David Bisbal ha vivido uno de los momentos más angustiosos de los últimos años mientras se encontraba en Colombia por motivos profesionales. El cantante almeriense estaba en Bogotá, donde participa como jurado en una producción televisiva vinculada a Operación Triunfo Estados Unidos, cuando el país fue sacudido por un terremoto de magnitud 7,4, considerado uno de los más fuertes registrados en la última década. El seísmo ha dejado más de un centenar de fallecidos, cientos de heridos y miles de personas afectadas, provocando escenas de auténtico pánico en varias ciudades colombianas.

El artista acababa de llegar a la capital colombiana apenas unas horas antes del terremoto. Según él mismo explicó, aterrizó sobre las 3:30 de la madrugada y poco después comenzó el fuerte movimiento sísmico que sorprendió a miles de personas. Desde el apartamento en el que se alojaba, Bisbal decidió grabar lo que estaba ocurriendo y compartir el vídeo con sus seguidores a través de sus redes sociales.

En las imágenes, que rápidamente se hicieron virales, se aprecia cómo una de las lámparas del techo se balancea con fuerza mientras se escuchan las alarmas sísmicas. Visiblemente nervioso, el cantante no pudo ocultar el miedo que sintió durante aquellos interminables segundos. "Un terremoto, espero que no pase nada, Dios mío... puta madre. Por favor, por favor, virgencita. Ya, ya estamos. Venga, tranquilo, venga, para", se le escucha decir mientras continúa grabando el interior de la vivienda.

Horas después, el intérprete quiso tranquilizar a sus seguidores y explicó que, tras el susto inicial, todo había quedado en un gran sobresalto personal. "Al final todo bien. Bajé por si se producía una réplica y me dijeron que ya estaba todo bien", comentó, agradeciendo las muestras de cariño recibidas desde España y otros países. El cantante aprovechó también para enviar un mensaje de apoyo al pueblo colombiano, profundamente afectado por una tragedia que ha conmocionado a toda Latinoamérica.

La experiencia de David Bisbal ha puesto rostro a la angustia vivida por miles de personas durante el terremoto. Su vídeo, grabado en tiempo real y sin filtros, refleja el miedo, la incertidumbre y la impotencia de quienes se encontraban en Colombia cuando la tierra comenzó a temblar, convirtiéndose en uno de los testimonios más impactantes de esta catástrofe natural.