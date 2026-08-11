Última hora sobre la pérdida de Alejandra Rubio a pocos días de dar a luz: "Son tonterías"
La influencer se pronuncia tras los últimos rumores que amenazan su vida personal
EP/F. L.
Alejandra Rubio vuelve a estar en el centro de la actualidad, esta vez por las informaciones que apuntaban a que su primera novela no estaría alcanzando las ventas esperadas. La hija de Terelu Campos, que en los últimos meses ha compaginado su trabajo como colaboradora de televisión con el lanzamiento de su debut literario y con la recta final de su embarazo, ha decidido responder públicamente a los rumores que aseguraban que el proyecto editorial no estaba funcionando como se esperaba.
Desde que anunció la publicación de su primer libro, la nieta de María Teresa Campos ha defendido con entusiasmo esta nueva faceta profesional. Sin embargo, en los últimos días comenzaron a circular informaciones que hablaban de unas ventas por debajo de las previsiones e incluso de supuestas pérdidas para la editorial, unas afirmaciones que Alejandra ha querido desmentir con rotundidad.
"Estamos súper contentos con las ventas, súper contentos con la acogida y ojalá que siga todo como está yendo y lo demás que se dice son tonterías", ha asegurado, dejando claro que el balance que hacen tanto ella como su equipo es muy positivo y que no comparte en absoluto las versiones que apuntan a un mal rendimiento comercial del libro.
Cuando fue preguntada por los rumores que afirmaban que incluso la editorial estaría perdiendo dinero con el lanzamiento de su primera novela, la colaboradora reaccionó con humor y restó credibilidad a esas informaciones. "Eso te lo ha dicho mi editorial, ¿no?", respondió entre risas, dejando entrever que esas versiones no tienen fundamento y que el proyecto continúa desarrollándose con normalidad.
Con estas declaraciones, Alejandra Rubio zanja una de las polémicas que más comentarios ha generado en torno a su debut como escritora y reivindica la buena acogida que, según sus propias palabras, está teniendo su libro entre los lectores. Todo ello en un momento especialmente importante para la joven, que afronta los últimos días de embarazo.
- Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo cancelan su boda tras conocerse una información de última hora: Gabriela Guillén destapa su romance con el futbolista
- Hallan el cadáver de un hombre flotando en el río Nora, cerca de Trubia
- Vox denuncia que el Principado quiere abrir un centro de menores extranjeros en La Florida, en Oviedo
- Localizan al hombre de 80 años al que buscaban desde ayer en Laviana en un matorral cercano al centro gerontológico en el que reside
- Asturias volverá a tener médicos en paro en un plazo muy breve, alerta el sector: estos son los plazos y las especialidades más afectadas
- Dos heridos graves al chocar una moto con un coche en la carretera de Luanco
- En imágenes: La iglesia de Santa María, en Villanueva, se llena para dar el último adiós a Enrique López
- EN IMÁGENES: Miles de romeros toman el prao Salcéu en Pravia para celebrar el Xiringüelu