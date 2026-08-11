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Última hora sobre la pérdida de Alejandra Rubio a pocos días de dar a luz: "Son tonterías"

La influencer se pronuncia tras los últimos rumores que amenazan su vida personal

Última hora sobre la pérdida de Alejandra Rubio a pocos días de dar a luz: "Son tonterías"

Última hora sobre la pérdida de Alejandra Rubio a pocos días de dar a luz: "Son tonterías"

Jota Caral

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EP/F. L.

 Alejandra Rubio vuelve a estar en el centro de la actualidad, esta vez por las informaciones que apuntaban a que su primera novela no estaría alcanzando las ventas esperadas. La hija de Terelu Campos, que en los últimos meses ha compaginado su trabajo como colaboradora de televisión con el lanzamiento de su debut literario y con la recta final de su embarazo, ha decidido responder públicamente a los rumores que aseguraban que el proyecto editorial no estaba funcionando como se esperaba.

   Desde que anunció la publicación de su primer libro, la nieta de María Teresa Campos ha defendido con entusiasmo esta nueva faceta profesional. Sin embargo, en los últimos días comenzaron a circular informaciones que hablaban de unas ventas por debajo de las previsiones e incluso de supuestas pérdidas para la editorial, unas afirmaciones que Alejandra ha querido desmentir con rotundidad.

   "Estamos súper contentos con las ventas, súper contentos con la acogida y ojalá que siga todo como está yendo y lo demás que se dice son tonterías", ha asegurado, dejando claro que el balance que hacen tanto ella como su equipo es muy positivo y que no comparte en absoluto las versiones que apuntan a un mal rendimiento comercial del libro.

   Cuando fue preguntada por los rumores que afirmaban que incluso la editorial estaría perdiendo dinero con el lanzamiento de su primera novela, la colaboradora reaccionó con humor y restó credibilidad a esas informaciones. "Eso te lo ha dicho mi editorial, ¿no?", respondió entre risas, dejando entrever que esas versiones no tienen fundamento y que el proyecto continúa desarrollándose con normalidad.

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   Con estas declaraciones, Alejandra Rubio zanja una de las polémicas que más comentarios ha generado en torno a su debut como escritora y reivindica la buena acogida que, según sus propias palabras, está teniendo su libro entre los lectores. Todo ello en un momento especialmente importante para la joven, que afronta los últimos días de embarazo.

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