Kiko Rivera sorprende en su regreso a la normalidad: así ha sido su reaparición tras sufrir un segundo ictus

Después de días de preocupación por su estado de salud, Kiko Rivera ha reaparecido mostrando una imagen mucho más esperanzadora. El DJ, que a finales de julio tuvo que ser ingresado tras sufrir un nuevo ictus, ha sido fotografiado durante una escapada junto a Lola García, dejando una de las imágenes más tranquilizadoras desde que abandonó el hospital: camina con total normalidad y sin aparentes secuelas visibles del episodio que él mismo describió como más fuerte que el anterior.

Las imágenes muestran al hijo de Isabel Pantoja saliendo de la cafetería de una gasolinera acompañado por su pareja y por su perro. Lejos de la preocupación que generaron las noticias sobre la pérdida de movilidad y fuerza en la parte izquierda de su cuerpo, Kiko se desplaza con paso firme, sin ayudas y con una movilidad que evidencia una evolución muy favorable en su recuperación. Un cambio que no ha pasado desapercibido y que supone un importante alivio para su entorno más cercano.

Durante el encuentro con la prensa, el DJ volvió a optar por el silencio y evitó responder a las preguntas sobre su estado de salud o sobre cómo está afrontando este proceso de recuperación. Sin embargo, sí protagonizó un gesto muy significativo cuando un joven salió en su defensa para pedir a los reporteros que dejaran de grabarle. Kiko agradeció el gesto con cercanía, reflejando también el cariño que sigue despertando entre muchas personas en un momento especialmente delicado para él.

Desde que sufrió el ictus, el artista ha insistido en que necesitaba centrarse en su recuperación, en su tranquilidad y en su familia, y en ese camino Lola García se ha convertido en uno de sus grandes apoyos. La pareja permanece muy unida y esta escapada confirma que Kiko está retomando poco a poco la normalidad. Aunque continúa siendo prudente y prefiere no hacer declaraciones públicas, su mejoría física resulta evidente y todo apunta a que está dando pasos importantes para dejar atrás uno de los mayores sustos de su vida.