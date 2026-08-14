Se disparan los rumores de crisis entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo tras su boda secreta: la influencer reaparece sin rastro de su alianza

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han puesto el broche de oro a su historia de amor. Después de años compartiendo su vida y formando una familia, la pareja ha decidido convertirse finalmente en marido y mujer con una celebración marcada por la discreción y alejada, al menos por el momento, del enorme foco mediático que les acompaña en cada uno de sus movimientos.

La noticia llega justo un año después de que Georgina sorprendiera anunciando su compromiso con el futbolista. Desde entonces, las especulaciones sobre cuándo y dónde tendría lugar el enlace no habían dejado de sucederse, convirtiendo su boda en uno de los acontecimientos más esperados. Sin embargo, Cristiano y Georgina habrían optado por preservar uno de los días más importantes de su vida y compartirlo únicamente con su círculo más cercano.

Su historia comenzó hace casi una década y, desde entonces, ambos han construido una sólida vida familiar. Georgina se ha convertido en uno de los grandes apoyos del delantero portugués, acompañándole durante las diferentes etapas de su carrera deportiva, mientras que Cristiano nunca ha ocultado la importancia que ella tiene tanto para él como para sus hijos. Una relación que ha atravesado momentos de enorme felicidad, pero también situaciones especialmente dolorosas que han afrontado juntos.

Ahora, con este nuevo capítulo, la pareja culmina una de las historias de amor más mediáticas de los últimos años. A falta de conocer más detalles sobre la celebración y después de mantener durante meses la incógnita alrededor de sus planes de boda, la pareja habría elegido la intimidad para pronunciar el esperado "sí, quiero", dando comienzo a una nueva etapa juntos como marido y mujer.

Sin alianza

A pesar de que la pareja ponía por sorpresa el broche de oro a su historia de amor, la influencer reaparecía recientemente sin su alianza. Un gesto más que llamativo que ha desatado los comentarios de sus seguidores en redes sociales. "¿Dónde está? no te lo quites", se apresuraban a decir algunos.

Aunque por el momento, la influencer no se ha pronunciado al respecto.