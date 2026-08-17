Campanas de boda para Álex González: una emotiva declaración a su novia llena las redes de comentarios

Álex González ha cumplido 46 años en uno de sus momentos más felices. El actor madrileño celebró el pasado jueves, 13 de agosto, su cumpleaños durante una escapada a Ibiza junto a su pareja, la creadora de contenido Carla Virgós, con quien vive una relación que, aunque comenzó con discreción, cada vez ocupa más espacio en sus redes sociales.

La pareja ha disfrutado de unos días de sol, mar y amigos en la isla balear, donde incluso fueron testigos de uno de los acontecimientos más especiales de estas vacaciones: el eclipse solar del 12 de agosto. Álex compartió imágenes del momento a bordo de un barco, acompañado por Carla y su grupo de amigos.

La celebración del cumpleaños estuvo a la altura de la ocasión. Carla preparó varias sorpresas para el actor, desde una decoración con globos hasta una celebración con amigos que comenzó en un café de especialidad, continuó en un chiringuito junto al mar y terminó por la noche en un club. Entre los invitados estuvo el director de cine Marcos Cabotá, además de otros amigos del intérprete.

Pero, sobre todo, fueron las palabras de Carla las que dejaron claro el momento sentimental que atraviesa el actor. La influencer felicitó a Álex llamándole «mi persona favorita y mi compañero de aventuras» y le deseó muchos más amaneceres juntos, bailes en la playa, aventuras de montaña y de mar, deporte, risas y amor.

El propio Álex tampoco ha escatimado en muestras de cariño. Tras la celebración, publicó un álbum de quince fotografías y vídeos de estos días y agradeció a sus amigos y seres queridos haber compartido con él la celebración. Al final de su mensaje reservó unas palabras especialmente emotivas para Carla, a quien agradeció haber hecho posible la celebración, haberle cuidado, sorprendido y, sobre todo, haberle hecho feliz.

Jimena Vega | Europa Press

La historia de amor entre ambos comenzó a hacerse pública a principios de este año. En enero viajaron juntos a Bali, aunque entonces evitaron mostrarse como pareja. Un mes después fueron fotografiados en Madrid y, en abril, Álex dio un paso más al felicitar públicamente a Carla por su cumpleaños con un vídeo en el que ambos aparecían besándose bajo los fuegos artificiales.

Carla Virgós, conocida en redes como la «chica tiburón» por su pasión por el buceo y el mundo submarino, es además periodista y creadora de contenido vinculada al deporte, los viajes y la naturaleza. Natural de O Porriño, Pontevedra, ha desarrollado buena parte de su actividad en redes sociales alrededor de estas aficiones.

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Así, entre barcos, amigos, mar y una celebración íntima pero llena de sorpresas, Álex González ha estrenado sus 46 años dejando una imagen poco habitual en él: la de un hombre dispuesto a compartir públicamente su felicidad y, sobre todo, su historia de amor con Carla Virgós.