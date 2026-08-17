La inesperada herencia que ha recibido la hija de Paula Echevarría y David Bustamante tras cumplir la mayoría de edad: "No sé en qué momento pasó"

Cumplir la mayoría de edad es algo para el recuerdo. Este lunes 17 de agosto de 2026 es, sin duda, un día muy especial para Daniella, la hija de David Bustamante y Paula Echevarría, que ha celebrado sus 18 años con una fiesta sorpresa muy especial.

La propia Paula Echevarría ha compartido en Instagram un post en el que se mezclan fotografías de Daniella cuando era pequeña con otras imágenes de la fiesta sorpresa que le han dado este fin de semana. La publicación, además, está acompañada de un texto muy emotivo con el que la actriz demuestra ser una madre orgullosa: "Mi niña, mi leona, mi compañera de vida… Hoy cumples 18 años y no sé en qué momento pasó este tiempo… Qué suerte la mía haber podido crecer contigo mientras tú crecías conmigo. Ahora empieza una etapa nueva, pero hay algo que no cambiará nunca… siempre voy a estar a tu lado. ¡Felices 18 mi amor! Te quiero más de lo que cabe en cualquier texto".

A pesar de tratarse de un momento complicado para Paula Echevarría, tras el fallecimiento de su padre, Luis Ángel Echevarría, que tuvo lugar el pasado 30 de julio, la protagonista de 'Velvet' celebra la vida con este cumpleaños tan especial de su hija mayor.

En cada una de sus apariciones, e incluso cuando ha sido fotografiada junto a sus padres por la prensa, Daniella ha demostrado que el estilo que tiene está heredado de su madre, Paula Echevarría. La joven ha adaptado las tendencias a su edad y, por supuesto, en su 18 cumpleaños no iba a ser diferente.

Una lección de estilo

En la fotografía que Paula ha compartido en su Instagram público, vemos a la actriz posando con su hija en la fiesta de 18 cumpleaños que han celebrado de manera íntima en Candás (Asturias), junto a familiares y amigos de la joven. Y, para la ocasión, mientras que Paula se decantó por un vestido de color blanco con estampado floral y tirantes de guipur de lo más veraniego, la cumpleañera apostó por un look perfecto tanto para una chica de su edad como para una mujer más adulta (y que, además, es muy fácil de copiar).

En concreto, Daniella llevó una blusa satinada de color marrón con cuello halter y espalda al aire, junto con unos 'jeans' anchos de lo más favorecedores. Y es que, efectivamente, la hija de Paula Echevarría viste tan bien como su madre.