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Nuevo fichaje

La Séptima confirma a la pareja de Alba Carrillo para los fines de semana y desvela el nombre de su programa

El canal generalista consolida su apuesta por el entrenamiento y la actualidad de cara a su estreno el próximo 5 de noviembre, sumando a Marta Márquez a un plantel donde figuran Javier Ruiz y Rocío Delgado

Alba Carrillo, nuevo fichaje de La Séptima.

Alba Carrillo, nuevo fichaje de La Séptima.

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Redacción Yotele

Madrid

La televisión generalista en España se prepara para la llegada de una nueva propuesta audiovisual. La Séptima, que iniciará oficialmente sus emisiones el jueves 5 de noviembre, ha confirmado tras el fichaje de Alba Carrillo, que Marta Márquez la acompañará en 'Fuera de control', un nuevo espacio del que aún no se ha especificado la franja exacta de emisión, aunque las primeras informaciones apuntan a que se ubicará durante los fines de semana.

La confirmación de su llegada se ha dado a conocer mediante un vídeo promocional en el que Márquez contacta con Carrillo tras recibir el encargo de la cadena, bromeando sobre la indicación que le han hecho de "controlar a Alba". Ante la sorpresa de su futura compañera, la colaboradora y presentadora ha mostrado una actitud conciliadora: "Estoy en un momento de mi vida maravilloso. No te preocupes, que va a ir todo sobre ruedas".

Un proyecto basado en el análisis y la conversación

El fichaje de la dupla se suma a una lista de incorporaciones destacadas dentro de la estrategia de la nueva cadena, entre las que figuran profesionales como Javier Ruiz —tras su salida de 'Mañaneros 360' en RTVE— y la periodista Rocío Delgado, de dilatada trayectoria en Telemadrid.

Con la vista puesta en convertirse en un referente de actualidad sin recurrir a informativos tradicionales, La Séptima ha vertebrado su propuesta en torno a la explicación, el análisis y los formatos conversacionales. Su parrilla se estructurará en cuatro grandes bloques diarios: una mañana orientada al pulso informativo, una sobremesa centrada en el análisis, una tarde de acción y una franja de prime time enfocada a la reflexión y el balance.

Dos trayectorias consolidadas en la pequeña pantalla

Tanto Carrillo como Márquez aportan a Fuera de control una nutrida experiencia en el medio. Alba Carrillo comenzó su andadura en la televisión nacional tras su participación en el reality 'Supermodelo' (2007), dando el salto a la conducción en programas como 'Glamour TV' (2012) o 'Hable con ellas' (2016), además de haber formado parte de espacios como 'Amigas y conocidas', 'Ya es mediodía', 'Sálvame' o 'Bake Off: Famosos al horno'.

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Por su parte, Marta Márquez cuenta con un recorrido que abarca desde la televisión autonómica en programas como 'Kaos' o 'Abracadabra' (Català TV) hasta el ámbito estatal. A lo largo de su carrera ha ejercido como colaboradora y presentadora en formatos como 'El tiempo' de Veo 7, 'Así nos va', 'El Intermedio', 'Aquí la Tierra', 'Torres en la cocina' o 'Cero en Historia'.

Fuente: El Periódico

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