Paula Echevarría celebra la mayoria de edad de su hija con una fiesta sorpresa en Candás y varias fotos inéditas: "A tu lado"

Daniella Bustamante ya es oficialmente mayor de edad. La hija de Paula Echevarría y David Bustamante cumple este lunes, 17 de agosto, 18 años y lo hace rodeada de su familia y de sus amigos, en un cumpleaños muy especial que ha tenido como escenario uno de los lugares más importantes para su madre: Candás.

La joven quiso recibir esta nueva etapa con un gesto sencillo. A medianoche, Daniella compartía en sus redes sociales una fotografía en blanco y negro junto a dos palabras: «Mis 18» y un emoji de tarta. Pero lo que no esperaba era la sorpresa que su familia y sus amigas habían preparado para ella.

La celebración se adelantó al fin de semana porque el cumpleaños caía en lunes. Paula Echevarría organizó una fiesta sorpresa en Candás, el pueblo asturiano de donde es originaria la actriz. Daniella llegó sin saber lo que le esperaba y se encontró con sus amigos y familiares, una decoración festiva, globos, música y hasta una orquesta en la plaza del pueblo. Entre las imágenes compartidas por Paula aparece también Miki, el hijo pequeño de la actriz y Miguel Torres.

Y si la fiesta ha sido uno de los momentos más comentados del cumpleaños, el mensaje de Paula Echevarría a su hija no se ha quedado atrás. La actriz ha publicado varias fotografías de Daniella, desde su infancia hasta la actualidad, acompañadas de una declaración de amor que resume la relación entre ambas.

«Mi niña, mi leona, mi compañera de vida… Hoy cumples 18 años y no sé en qué momento pasó este tiempo», ha escrito Paula, antes de asegurar que se siente afortunada por haber podido «crecer» junto a su hija. La actriz termina prometiéndole que, aunque ahora comienza una nueva etapa, hay algo que nunca cambiará: «Siempre voy a estar a tu lado».

Los 18 llegan además en un momento especialmente emotivo para la familia. Hace apenas unas semanas fallecía Luis Ángel Echevarría, padre de Paula y abuelo de Daniella, a los 76 años. La pérdida ha marcado profundamente este verano y convierte este cumpleaños en una celebración con sentimientos encontrados.

María González Falcó / Europa Press

Daniella afronta ahora una nueva etapa. Tras terminar Bachillerato y superar la PAU, comenzará en septiembre sus estudios universitarios de Marketing y Relaciones Públicas en Madrid. Y, aunque es hija de dos de los rostros más conocidos de España, todo apunta a que quiere construir su propio camino. En los últimos meses ha comenzado a ganar presencia en redes sociales, ha debutado en eventos como creadora de contenido y acaba de cumplir la mayoría de edad en plena atención mediática.

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La niña que durante años creció protegida de los focos acaba de cumplir 18. Y su primera gran celebración como adulta ha sido, precisamente, una fiesta sorpresa en Asturias, rodeada de los suyos y con su madre ejerciendo una vez más de cómplice.