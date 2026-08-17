La sorprendente imagen de Alejandra Rubio antes de dar a luz a su segundo hijo: el clan Campos se prepara para la llergada de su nuevo miembro

La cuenta atrás ha comenzado para Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. La hija de Terelu Campos se encuentra ya en la recta final de su segundo embarazo y la llegada de su bebé, una niña, es inminente. Ha sido precisamente su madre, Terelu Campos, quien ha confirmado estos días que la joven atraviesa las últimas semanas de gestación y que se encuentra bien, aunque acusando el cansancio propio de esta etapa y las altas temperaturas del verano.

Jota Caral

«Está muy avanzada y muy cansada con estos calores», explicó Terelu ante los medios el pasado 16 de agosto. La presentadora reconoció además que su hija está viviendo estos últimos días con más cansancio que nervios: «Yo creo que está tan cansada que no tiene ya ni nervios». Su principal deseo ahora es que todo salga bien: «Que ella esté bien» y que «la bebé nazca bien».

Será el segundo hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, que ya son padres de Carlo, nacido el 6 de diciembre de 2024. La pareja anunció este segundo embarazo en marzo, cuando Alejandra comunicó públicamente que volvería a ser madre. En aquel momento explicó que se encontraba de casi quince semanas.

La futura bebé será una niña, aunque sus padres han decidido mantener en secreto por ahora el nombre que han escogido. Alejandra sí ha dejado claro que no se llamará Teresa, pese a la tradición familiar de los Campos. La joven ha explicado que no le gusta poner a sus hijos nombres de familiares porque cree que cada niño debe tener su propia identidad.

El embarazo ha transcurrido prácticamente alejado de los platós. En marzo, después de anunciar la gestación y de recibir numerosas críticas, Alejandra decidió retirarse temporalmente de la televisión para vivir esta etapa con mayor tranquilidad. Desde entonces ha reducido considerablemente su exposición pública, aunque ha compartido con sus seguidores algunos momentos de estos meses, incluidas sus vacaciones junto a Carlo Costanzia.

El verano ha sido también una oportunidad para que la pareja disfrute de unos últimos días de descanso antes de convertirse de nuevo en padres. En julio viajaron por Italia y compartieron imágenes de sus vacaciones, mientras Alejandra afrontaba ya una fase avanzada del embarazo.

María González Falcó / Europa Press

Ahora, sin embargo, las vacaciones han quedado en un segundo plano. La familia Campos-Costanzia espera la llegada de la pequeña mientras Terelu ejerce ya de abuela por segunda vez. La propia Alejandra había reconocido durante el verano que tenía ganas de que llegara el momento y que «ya le quedaba poco».

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Después de un embarazo vivido con mucha más discreción que el primero, Alejandra Rubio se prepara así para ampliar de nuevo su familia junto a Carlo Costanzia. Todo apunta a que será cuestión de muy poco tiempo para que Carlo Jr. deje de ser hijo único y conozca a su hermana pequeña.