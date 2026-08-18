Bertín Osborne revela uno de sus secretos sentimentales mejor guardados, con reproche incluido de su exmujer: "Llevo 50 años intentándolo"

A pesar de que en los últimos tiempos Fabiola Martínez ha intentado mantenerse al margen de las polémicas protagonizadas por Bertín Osborne, las declaraciones del artista hace unos días en el Festival Starlite Occident de Marbella confesando que no sabe lo que es el amor ya que a pesar de que lleva "50 años intentándolo" no lo ha "encontrado todavía" han hecho que la venezolana estalle dolida contra su exmarido, del que se separó en 2021 tras dos décadas de relación y 2 hijos en común, Kike y Carlos.

"Me pone súper nerviosa. Yo escucho esto y me genera una profunda tristeza. Yo estaba convencida de que teníamos dos hijos maravillosos fruto de nuestro amor... Me deja descolocada. Yo sí he estado muy enamorada de él, porque si no, no aguanto 20 años. Si él ahora reniega de todo eso, no sé qué decir" confesaba emocionada a Paz Padilla este domingo en el plató de 'El show de Paz', revelando que aunque en un primer momento el cantante de rancheras aseguró que era cosa de la prensa, cuando le mandó el vídeo en el que decía él directamente que nunca había estado enamorado, Bertín ni siquiera le contestó.

¿En qué punto está ahora su relación? Fabiola ha asegurado a Europa Press que las palabras de su exmarido no han marcado un antes y un después: "No hay problema, nada, nada. Cero, cero. Estamos bien. Sólo que me sorprende que diga esas cosas. Sobre todo por respeto a sus hijos y a sus hijas. Pero bueno, él sabrá" ha expresado rotunda, sin ocultar que a diferencia de Bertín, ella "obviamente" sí ha estado muy enamorada de él. "Si no, ¿de qué? No estoy enfadada, pero después de tantos años de matrimonio no sé a qué viene un comentario así, pero bueno, él sabrá" ha zanjado. Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!