Bertín Osborne revela uno de sus secretos sentimentales mejor guardados, con reproche incluido de su exmujer: "Llevo 50 años intentándolo"
El presentador aviva la polémica con unas incendiarias declaraciones ante las que Fabiola Martínez no ha podido evitar pronunciarse
EP/F. L.
A pesar de que en los últimos tiempos Fabiola Martínez ha intentado mantenerse al margen de las polémicas protagonizadas por Bertín Osborne, las declaraciones del artista hace unos días en el Festival Starlite Occident de Marbella confesando que no sabe lo que es el amor ya que a pesar de que lleva "50 años intentándolo" no lo ha "encontrado todavía" han hecho que la venezolana estalle dolida contra su exmarido, del que se separó en 2021 tras dos décadas de relación y 2 hijos en común, Kike y Carlos.
"Me pone súper nerviosa. Yo escucho esto y me genera una profunda tristeza. Yo estaba convencida de que teníamos dos hijos maravillosos fruto de nuestro amor... Me deja descolocada. Yo sí he estado muy enamorada de él, porque si no, no aguanto 20 años. Si él ahora reniega de todo eso, no sé qué decir" confesaba emocionada a Paz Padilla este domingo en el plató de 'El show de Paz', revelando que aunque en un primer momento el cantante de rancheras aseguró que era cosa de la prensa, cuando le mandó el vídeo en el que decía él directamente que nunca había estado enamorado, Bertín ni siquiera le contestó.
¿En qué punto está ahora su relación? Fabiola ha asegurado a Europa Press que las palabras de su exmarido no han marcado un antes y un después: "No hay problema, nada, nada. Cero, cero. Estamos bien. Sólo que me sorprende que diga esas cosas. Sobre todo por respeto a sus hijos y a sus hijas. Pero bueno, él sabrá" ha expresado rotunda, sin ocultar que a diferencia de Bertín, ella "obviamente" sí ha estado muy enamorada de él. "Si no, ¿de qué? No estoy enfadada, pero después de tantos años de matrimonio no sé a qué viene un comentario así, pero bueno, él sabrá" ha zanjado. Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!
- Conmoción en Oviedo: una mujer, herida muy grave al ser atropellada por un tren tras acercarse demasiado a las vías
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- La Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera tras la la bajada de velocidad obligatoria a 80 kilómetros por hora: multas de hasta 200 euros
- El bar asturiano ubicado a más de 1.130 metros de altitud, con vistas a los lagos de Covadonga, que recomienda la mujer de Santiago Abascal: 'Vais a salir redondos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo alisador más barato del mercado: con revestimiento de cerámica
- Mari Luz Álvarez, vecina de Tacones: 'El pueblo ya no es tan tranquilo como antes pero aun así no lo cambio por la ciudad
- Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Rocambolesca trifulca en Gijón: un perro orina un puesto de ropa del Muro y tiene que intervenir la Policía para calmar al tendero