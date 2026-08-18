Gabriela Guillén cuenta más detalles de su relación con Cristiano Ronaldo y destapa la infidelidad a Georgina: "Es el padre de mi hijo"

Gabriela Guillén ha conseguido volver a dejarnos sin palabras tras desvelar, semanas después de asegurar que España se caería abajo si saliese a la luz la persona famosísima con la que había estado, que en el pasado vivió un breve romance con Cristiano Ronaldo. Coincidiendo con la boda secreta e íntima del futbolista y Georgina Rodríguez 10 años después de conocerse, la ex de Bertín Osborne ha confirmado que en torno a 2015 tuvo un 'affaire' con el portugués.

"Es algo que pasó en mi vida y es mi pasado, así que lo tengo para mí y con eso me queda, con eso me basta" ha asegurado, dejando claro que ambos estaban solteros cuando estuvieron juntos. Sin embargo, y tras los rumores que apuntan a que la de Jaca ya sería novia del exjugador del Real Madrid cuando Gabriela pasó fugazmente por su vida, la paraguaya ha jugado al despiste ante las cámaras de Europa Press ante la pregunta de si Ronaldo fue infiel a la madre de sus hijos con ella o no.

"Eso no, no, me la guardo para mí o sea, yo puedo hablar desde mi relación y desde que, bueno que lo conocí y no voy a hablar de otras personas. Qué te voy a decir" ha expresado con una sonrisa enigmática, dejando en el aire si Cristiano conocía ya a Georgina cuando protagonizaron un romance.

"Yo estoy tranquila siempre y además yo creo que la gente especula o tiene una imagen de mí que se inventan o dicen unas historias que luego yo me quedo alucinada. Pero es que de verdad, yo no sé hasta qué punto se generan estas noticias, tanto revuelo. Yo me quedo luego, digo, pero ¿por qué? pero si es tan sencillo, es algo tan normal algo que..." ha añadido después de disfrutar de una cena en un restaurante de la capital con Maica Benedicto, con la que continúa su amistad tras coincidir en 'Supervivientes 2026'.

Gabriela Guillén y Maica Benedicto / EP

Además, Gabriela ha revelado que se ha puesto en contacto con el futbolista para darle la enhorabuena por su 'sí quiero' con Georgina, confirmando así que sigue manteniendo una buena relación con él. "Ya le he felicitado y me parece que, bueno, que hacen muy bonita pareja y que sean felices. Yo me alegro por las personas que... La verdad que son. Sí. Y por la familia, o sea, los hijos, que a mí me parece fenomenal" ha apuntado antes de zanjar las especulaciones sobre su historia de amor con alguien famosísimo de nuestro país: "Es broma que España se cae si os enteráis de quién es mi novio. No me toméis en serio. Muchas veces yo hablo muy sarcástica. Pero que de verdad, que no os toméis todo en serio las cosas. Que... Yo estoy feliz, bien, mi hijo que es lo más importante de mi vida y estoy en un punto que bueno me resbala un poco todo".

Y aunque a Fabiola Martínez le ha sentado fatal que Bertín Osborne haya asegurado que no sabe lo que es el amor, a la esteticien no parece haberle afectado en absoluto, ya que se ha deshecho en palabras bonitas hacia el padre de su pequeño. "Lo quiero muchísimo, es una persona que bueno, que se merece todo lo mejor. Es el padre de mi hijo, me ha dado lo más grande, quiera o no quiera, o no haya querido dármelo, pues me lo ha dado, ¿vale? Pues es lo más grande que tengo en la vida y es que, bueno, yo soy muy agradecida, por eso me va tan bien" ha afirmado, desvelando que sin embargo no hay fecha por el momento para que su niño conozca a las hijas del presentador. "A mí nadie me ha dicho nada, nadie me ha dicho nada, tampoco hemos quedado nada con su padre, ya lo dije que no voy a comentar más al respecto para que no se genere malas... cuando él quiera y pueda puede ver al niño" ha concluido. ¡Dale al play y no te lo pierdas!